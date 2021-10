Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Γεννηματά υπήρξε μαχητής της ζωής, την αποχαιρετώ με σεβασμό

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, την οποία χαρακτηρίζει σύμβολο θάρρους.

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται, τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα επιστρέψει στην Αθήνα αύριο το βράδυ.

Σε δήλωσή του τόνισε:

"Με θλίψη και συντριβή πληροφορήθηκα την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Την αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλλά και πλημμυρισμένος από τις σκέψεις που προκαλεί ο τόσο άδικος και πρόωρος χαμός της. Γιατί η πολιτική υπάρχει για να είναι, πριν απ’ όλα, ανθρώπινη.



Η Φώφη υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκολίες της υγείας της και τον εχθρό που χτύπησε την οικογένειά της. Και έμεινε όρθια ως το τέλος, υπηρετώντας το καθήκον της. Έγινε, έτσι, σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες που δοκιμάζονται από σοβαρές ασθένειες.



«Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός», έγραψε ο αγαπημένος της ποιητής Οδυσσέας Ελύτης. Και η Φώφη ήταν ένας άνθρωπος που με τη δράση και το παράδειγμά της, πράγματι, ανέβηκε πολύ ψηλά.



Στα θερμά συλλυπητήρια όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων προς τα παιδιά, τον σύζυγο και τους δικούς της ανθρώπους, προσθέτω και τα δικά μου".





Σε δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, αναφέρεται «Η είδηση της απώλειας της Φώφης Γεννηματά μας συγκλόνισε όλους. Ήταν μια σπουδαία πολιτικός. Ήταν μια σπουδαία γυναίκα με πίστη στη Δημοκρατία. Μια γυναίκα που πάλεψε με γενναιότητα για τις αξίες και τα πιστεύω της. Εκφράζουμε τη θλίψη και την οδύνη μας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της, στην οικογένειά της, στο ΚΙΝ.ΑΛ.. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώνεται σε λίγα λεπτά στη Σαουδική Αραβία. Έχει ήδη ενημερωθεί για την τραγική εξέλιξη και αναμένεται η τοποθέτησή του».

Η Νέα Δημοκρατία σημειώνει σε ανακοίνωση της: «Σε όλη της τη ζωή, η Φώφη Γεννηματά υπήρξε δυναμική, αξιοπρεπής και γενναία. Υπηρέτησε πιστά την πολιτική ζωή του τόπου, με πολιτική υπευθυνότητα και συνέπεια. Η μάχη της με τον καρκίνο συγκίνησε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και η είδηση της απώλειάς της μας συγκλονίζει. Στα παιδιά της, τον σύζυγο της, τους οικείους της και στο ΚΙΝΑΛ εκφράζουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια μας».





