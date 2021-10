Πολιτική

Φώφη Γεννημάτα: κλειστή η Βουλή σε ένδειξη πένθους

Τα λουλούδια στο έδρανό της, η ενός λεπτού σιγή και η απόφαση για αναστολή του νομοθετικού έργου για μια εβδομάδα.

Αναστολή του νομοθετικού έργου για την τρέχουσα εβδομάδα και του κοινοβουλευτικού έργου, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

«Η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ξεκινάει και τελειώνει, υπό την καταθλιπτική σκιά της ανακοίνωσης της εκδημίας της Φώφης Γεννηματά, προέδρου του ΚΙΝΑΛ και διακεκριμένης κοινοβουλευτικού. Η θλίψη και η συντριβή που όλοι και όλες νιώθουμε, αντιπροσωπεύοντας στη θλίψη και συντριβή, πιστά, είμαι βέβαιος, σύσσωμο τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή, μας επιβάλλει να αποφασίσουμε στοιχειωδώς τη διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου, γι΄αυτή την εβδομάδα, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της, και στο νομοθετικό έργο και στον τομέα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πριν από ελάχιστα λεπτά, συνομίλησα με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μόλις είχε προσγειωθεί στο Ριάντ, και συμφωνήσαμε ώστε να παγώσει το νομοθετικό έργο αυτή την εβδομάδα και με τα λοιπά κόμματα συμφωνήσαμε επίσης ομοφώνως να παγώσει το έργο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Βουλή των Ελλήνων σήμερα γίνεται κοινωνός του τραγικού νέου. Σε συνεδρίαση της Ολομελείας, την οποία θα συναποφασίσουμε, θα αφιερωθούμε όλοι εις το να τιμήσουμε τη μνήμη μιας σημαντικής πολιτικού, μιας άξιας γυναίκας, μιας αφοσιωμένης μητέρας, μιας αγαπητής συναδέλφου και μιας πολιτικού, που παρά την τεράστια δοκιμασία υγείας, που αντιμετώπιζε, μιας πολιτικού, τολμώ να πω, που μέχρι την τελευταία στιγμή, στα μάτια όλων μας, και αυτό δεν είναι οξύμωρο, ήταν φέρελπις», είπε ο πρόεδρος της Βουλής και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τις παρακαταθήκες που αφήνει πίσω της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής:

«Η Φωτεινή Γεννηματά, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ από το 2015 και του Κινήματος Αλλαγής από το 2017, υπηρέτησε με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα σημαντικά υπουργεία, υπό τις πρωθυπουργίες του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήμου και του Αντώνη Σαμαρά, στην Παιδεία, στην Άμυνα, στην Υγεία και στον τομέα των Εσωτερικών.

Υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως υπερνομάρχης Αθηνών και εξελέγη πολλές φορές βουλευτής έχοντας τη λαϊκή στήριξη πάντα να τη συνοδεύει. Αντιλαμβανόμενοι το πλήγμα το οποίο υπέστη η οικογένεια της, από την τελευταία και ανεπανάληπτη, δυστυχώς, περιπέτεια της υγείας της, που είχε μια απίστευτα ραγδαία επιδείνωση, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η σύζυγος και μητέρα τους υπήρξε μια συνάδελφος που όλοι και όλες εκτιμούσαμε βαθύτατα και θαυμάζαμε. Και τώρα που έχουμε την εικόνα της δεινής αναμέτρησης με τον καρκίνο, αντιλαμβανόμαστε το πάθος της για τη δημόσια υγεία, για τη βελτίωση των δομών υγείας και αυτή την εμμονή της στην ανάγκη η πολιτεία διαχρονικά να στηρίξει αυτό που και ο αείμνηστος πατέρας της είχε ξεκινήσει και η ίδια είχε υποστηρίξει και που όλοι, αισθάνομαι, πως στη μνήμη της θα πρέπει να το υποσχεθούμε νοερά εδώ μέσα, τη δημόσια υγεία και τα μάτια μας, όσο το δυνατό περισσότερο.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, τους συναδέλφους της, εκ μέρους όλης της Βουλής, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια και είμαι βέβαιος πως στην Ολομέλεια που θα διοργανώσουμε συνεδρίαση για να τιμηθεί η μνήμη της και όχι μόνο λόγοις αλλά η Βουλή θα τιμήσει τη μνήμη της και έργω, θα αναδειχθεί όλη η πορεία της στο δημόσιο βίο, όλη η προσπάθεια της για τον κοινοβουλευτισμό, για τη βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού, και όλη εκείνη η αφοσίωσή της στα δημόσια πράγματα και στη δημόσια προσφορά που ακόμη και τώρα που δεν είναι μαζί μας, μου επιτρέπει να την αποκαλώ φέρελπι, γιατί η μνήμη της και η παρακαταθήκη της, τη διατηρούν ως φέρελπι στα δικά μου και είμαι βέβαιος και στα δικά σας μάτια, γιατί τη σκυτάλη που θα πάρουμε από τους αγώνες της και τις φιλοδοξίες της για τη δημόσια προκοπή, θα τη μετατρέψουμε σε αυτό που και η ίδια ονειρευόταν, ώστε τις δικές της ελπίδες και προσδοκίες να μπορέσουμε να τις κάνουμε πραγματικότητα.

Τα λουλούδια που άφησα εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων στο έδρανό της είναι αγκαλιασμένα με τα λουλούδια που άφησαν οι βουλευτές της. Ωραία λουλούδια και άσπρα, ως ταίριαζαν πολύ, στην προσωπικότητά της, στους αγώνες της αλλά και στην παρακαταθήκη της η οποία είναι υποχρέωσις όλων μας να συνεχιστεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή, ενός λεπτού συντετριμμένης σιγής, στη μνήμη μιας σπουδαίας πολιτικού, μιας καλής φίλης, μιας άξιας μάνας, μιας πολιτικού η οποία δικαίωσε αυτή την ιδιότητα και θα τη δικαιώσει ακόμη περισσότερο η φροντίδα μας για τις δικές της παρακαταθήκες».

