Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1: Η πρεμιέρα και το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής (βίντεο)

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του επιστρέφουν στον ΑΝΤ1. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της εκπομπής.

Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν φέτος στον ΑΝΤ1 και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Νοεμβρίου και θα παίζει καθημερινά στον ΑΝΤ1 στις 20:00.

Η παρουσία τους στον ΑΝΤ1 ήταν για μία δεκαετία από το 2008 έως το 2018.

Η αγαπημένη παρέα, που ξέρει πολύ καλά πως να κάνει τους τηλεθεατές να μην ξεκολλάμε από την τηλεόραση, επιστρέφει.

Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ του "Ράδιο Αρβύλα" για την επιστροφή στον ΑΝΤ1:

