ΑΝΤ1: ο Αντώνης Κανάκης επιστρέφει “σπίτι” του

Με θερμά λόγια ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ υποδέχεται τον Αντώνη Κανάκη στην “τηλεοπτική στέγη” του επί 22 χρόνια.

O Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του Αντώνη Κανάκη στο επί 22 χρόνια τηλεοπτικό του σπίτι και τη γενικότερη συνεργασία του με την Tony Productions στις media δραστηριότητές του.

Από το 1997 η σχέση των δύο πλευρών είναι γεμάτη δημιουργία και επιτυχίες.

Σήμερα, ο δημιουργός-παραγωγός των πλέον αγαπημένων και διαχρονικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, επιστρέφει μαζί με την εκλεκτή του ομάδα στον ΑΝΤ1 και μαζί τους επιστρέφουν τα πολυαναμενόμενα “ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ” και “ΒΙΝΥΛΙΟ”.

Ο Αντώνης Κανάκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ΑΝΤΕΝΝΑ και η ιστορία αυτή θα συνεχίσει να γράφεται μέσα από τη συχνότητά του.