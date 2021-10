Life

James Michael Tyler: Πέθανε ο “Γκάνθερ” από τα “Φιλαράκια”

Ο Αμερικανός ηθοποιός που «σέρβιρε» καφέ τα «Φιλαράκια» επί δέκα χρόνια έφυγε από τη ζωή.

Πέθανε τα ξημερώματα(ώρα Ελλάδος) ο James Michael Tyler, γνωστός από το ρόλο του ως «Γκάνθερ» στα «Φιλαράκια».

Πρόκειται για τον ξανθό άνδρα που σέρβιρε στο καφέ «Central Perk», το στέκι των έξι πρωταγωνιστών.

Ο μάνατζερ του, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε: «Ο Tyler πέθανε ήσυχα μέσα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες την Κυριακή το πρωί». «Ο κόσμος τον γνώριζε ο Γκάνθερ… αλλά οι αγαπημένοι του Michael τον γνώριζαν ως έναν ηθοποιό, ως έναν μουσικό, ως έναν μαχητή κατά του καρκίνου και ως έναν αξιαγάπητο σύζυγο» ανέφερε σε δήλωσή της η οικογένεια του 59χρονου ηθοποιού.

Ο ηθοποιός έδινε μάχη ενάντια στον καρκίνο, που αρχικά διαγνώστηκε το 2018, ενώ στη συνέχεια εξαπλώθηκε στα οστά του.

Τον περασμένο Μάιο, στο γνωστό Reunion της σειράς, εμφανίστηκε μέσω βίντεο, λόγω των προβλημάτων που είχε με την υγεία του.

«H Warner Bros. Television πενθεί την απώλεια του αγαπημένου ηθοποιού και του αναπόσπαστου μέλους της οικογένειας των FRIENDS. Οι σκέψεις μας είναι μαζί με την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους φαν του», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της εταιρείας.

