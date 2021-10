Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν: έκανε εξάσκηση στο όπλο την ώρα της τραγωδίας

Δεν γύριζαν οι κάμερες, παρά προετοιμάζονταν για γύρισμα. Τι αποκαλύπτουν οι συντελεστές της ταινίας που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εξασκείτο στο να τραβήξει το όπλο του και στόχευε με αυτό προς την κατεύθυνση της κάμερας, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, που επικαλούνται σήμερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο από τη σφαίρα, στεκόταν πίσω από το θύμα. Δήλωσε πως άκουσε κάτι που έμοιαζε με τον «ήχο ενός μαστιγίου και ένα μεγάλο "μπαμ"», σύμφωνα με την έκθεση της προκαταρκτικής έρευνας που περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

«Ο Άλεκ Μπάλντουιν καθόταν σε ένα παγκάκι, μέσα σε ένα σκηνικό εκκλησίας και εξασκείτο στο να τραβήξει όπλο», σύμφωνα με το έγγραφο. Ο σκηνοθέτης τον κοιτούσε πάνω από τον ώμο της Χάτσινς.

Μετά τον πυροβολισμό, η κινηματογραφίστρια «έπιασε την κοιλιά της», περιέγραψε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας πως «άρχισε να παραπατάει» και «τη βοήθησαν να ξαπλώσει στο πάτωμα».

Ο εικονολήπτης Ρέιντ Ράσελ είπε πως το σκηνικό δεν βιντεοσκοπoύνταν, διότι το συνεργείο προετοιμαζόταν για το γύρισμα.

Το συνεργείο της ταινίας «Rust» είχε επιστρέψει από ένα διάλειμμα για γεύμα και ο Τζόελ Σόουζα δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» ότι το όπλο είχε περάσει από έναν νέο έλεγχο ασφαλείας.

