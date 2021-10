Κοινωνία

Ελληνικό - Λούνα παρκ: Οι ποινές για τον θάνατο του 13χρονου

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τον συντηρητή των παιχνιδιών του πάρκου και τον διαχειριστή της επιχείρησης.



Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και τεσσάρων μηνών, μετατρέψιμη προς πέντε ευρώ ημερησίως, καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση του θανάτου του 13χρονου Βασίλη Ζωγράφου και του σοβαρού τραυματισμού της 11χρονης ετεροθαλούς αδελφής του στις 27 Απριλίου 2014, σε λούνα παρκ στο Ελληνικό.

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τον ιταλικής υπηκοότητας συντηρητή των παιχνιδιών του πάρκου και τον Έλληνα διαχειριστή της επιχείρησης για ανθρωποκτονία από αμέλεια (ενσυνείδητη) και σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο, κατηγορίες για τις οποίες είχαν κριθεί ένοχοι και σε πρώτο βαθμό με ποινή 6 ετών με αναστολή. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου.

Το δυστύχημα είχε γίνει όταν 13χρονος και η αδελφή του θέλησαν να παίξουν σε μια πισίνα με φουσκωτές μπάλες και μπήκαν σε μία από αυτές. Ξαφνικά φύσηξε δυνατός άνεμος, που παρέσυρε την τεράστια μπάλα. Η μπάλα αιωρήθηκε χτυπώντας σε κιγκλιδώματα και τελικά έπεσε με δύναμη και σφηνώθηκε σε παρακείμενο παιχνίδι με κρεμαστές κούνιες. Το αγόρι υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ η αδελφή του θλάση στον πνεύμονα.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων όπως και πρωτόδικα. Η εισαγγελέας Έδρας μάλιστα ανέφερε πως για το τραγικό δυστύχημα «προκύπτουν ευθύνες του δήμου, ο οποίος με πλήρη ασυνειδησία και αδιαφορία παραχώρησε την έκταση προς μίσθωμα και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να εισπράττει το μίσθωμα». Όσο για τους δύο υπεύθυνους που κάθισαν στο εδώλιο, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και «επαφίονταν μόνο στην τύχη» αναφερόμενη σε σοβαρές ελλείψεις. Όπως είπε, «ήταν ατελείς ακόμα και οι ηλεκτρολογικές καταστάσεις. Ανάλογα παιχνίδια πρέπει να δένονται και εξάλλου τι σημαίνει να λειτουργεί ένα παιχνίδι εάν δεν είναι ασφαλές; Εκτός από τις συνέπειες στα παιδιά έχει και στους ίδιους. Και από λόγους συμφέροντος θα έπρεπε να φροντίζουν να υπάρχουν μέτρα ασφάλειας».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς των δύο θυμάτων με τον πατέρα του κοριτσιού, πατριό του εκλιπόντος αγοριού, να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος όταν περιέγραψε στο δικαστήριο τις συνθήκες που έγινε το φοβερό συμβάν. «Όλα έγιναν ξαφνικά, ήταν μία ριπή στην ουσία, δεν ήταν ανεμοστρόβιλος, ούτε κάτι φοβερό…φύσηξε αέρας, τα σήκωσε και έκανε ένα γάμα, σηκώθηκε ο κύλινδρος στα οκτώ με δέκα μέτρα, δεν υπήρχε περιστροφή, δεν υπήρχε κάτι αναπάντεχο, άκουσα τον Βασίλη να λέει στην αδελφή του "κρατήσου", την κράτησε ο Βασίλης να μην πέσει» είπε κλαίγοντας. Ο μάρτυρας περιέγραψε πως το παιχνίδι «δεν ήταν δεμένο πουθενά, το τοίχωμα του πρέπει να έχει τρυπήσει από το καρουζέλ. Είχε ξεφουσκώσει. Δεν υπήρχε ασφάλεια, δεν υπήρχε τίποτα. Ένα σκοινί, μία περίφραξη, δεν υπήρχε, εγώ πίστευα ότι ήταν δεμένο. Τα στηρίγματα ήταν λάθος. Εάν ήταν δεμένος ο κύλινδρος θα μπορούσε να είχε σταματήσει. Αν υπήρχαν άδειες θα το είχαν ελέγξει το παιχνίδι».

Σύμφωνα με αεροναυπηγό που κατέθεσε στο δικαστήριο, σε αυτού του είδους τα παιχνίδια υπάρχει κανόνας που απαιτεί πρόσδεση τους και συμπλήρωσε πως «πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και πιστοποίηση. Εάν είχα κληθεί εγώ σε αυτό το λούνα παρκ δεν θα έδινα άδεια ποτέ, έπρεπε να υπάρχει πρόσδεση της πισίνας, πρόσδεση του παιχνιδιού, σήμανση».





