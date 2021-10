Κοινωνία

Παρενόχληση μαθητριών: αναβολή για τον καθηγητή

Η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε αναβολή μετά το αίτημα των συνηγόρων του. Τι κατήγγειλε η 12χρονη, τι απαντά ο ίδιος.



Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου θα δικαστεί από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο 45χρονος καθηγητής σε σχολείο των Νοτίων Προαστίων που συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για ασελγείς πράξεις σε 12χρονη μαθήτρια.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έλαβε σήμερα αναβολή κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων του κατηγορούμενου και το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο καθηγητής.

Ο 45χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ανηλίκων μετά από καταγγελία των γονέων της μαθήτριας η οποία τους είπε πως ο εκπαιδευτικός της ζήτησε να σηκώσει την μπλούζα της. Η 12χρονη υποστηρίζει πως ενώ είχε μείνει μόνη της στην τάξη του σχολείου της και ετοιμαζόταν να φύγει, την πλησίασε ο καθηγητής και αφού άρχισε να τη χαϊδεύει στο λαιμό και την πλάτη, της ζήτησε να βγάλει την μπλούζα της και να ξαπλώσει στο θρανίο για να της κάνει μασάζ.

Ο ίδιος ο 45χρονος φέρεται να αρνείται το γεγονός.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, «κινήθηκε άμεσα από την υπουργό, Νίκη Κεραμέως, η διαδικασία και υπογράφηκε η πράξη θέσης σε αργία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα, μετά την άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης».

