Κύπελλο Ελλάδος: Λεβαδειακός και Αναγέννηση Καρδίτσα στους “16”

Ο Λεβαδειακός έκανε την έκπληξη και πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, επικρατώντας του Αστέρα, ενώ η Αναγέννηση «πήρε το ματς» στα πέναλτι.

Με έκπληξη άνοιξε στη Λιβαδειά η αυλαία της 5ης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ο Λεβαδειακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, χάρη σε γκολ του Νίκα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, και τον απέκλεισε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Οι Αρκάδες παρατάχθηκαν με οκτώ αλλαγές στο βασικό σχήμα, σε σχέση με την ομάδα που νίκησε το περασμένο Σάββατο (23/10) τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, και... το πλήρωσαν. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, είχαν δοκάρι στο 21΄ με τον Πολέτο και άλλες καλές ευκαιρίες και τελικά δικαιώθηκαν στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, όταν ο Νίκας με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και την ομάδα της Βοιωτίας στους «16» του κυπέλλου.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Στογιάνοβιτς, Χάμοντ (69΄ Λινάρδος), Μεχία, Νίλι, Πολέτο (69΄ Μουτίνιο), Βήχος, Βρακάς (88΄ Αλμπάνης), Λιάγκας, Νίκας, Τζημόπουλος, Τσάπρας (54΄ Δούμτσιος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ρούμπεν Γκαρσία, Τασουλής (84΄ Αλβαρες), Χριστόπουλος, Ατιένθα, Βαλιέντε, Μουνάφο (46΄ Ιγκλέσιας), Γκόμες, Αλί Μπαμπά (84΄ Κανελλόπουλος), Σόνι (64΄ Μπαράλες), Ριέρα (79΄ Σίτο)

Στα πέναλτι πέρασε η Αναγέννηση Καρδίτσας

Την πρόκριση στους «16» του κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε η Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι 5-4 την Καλλιθέα, σε αναμέτρηση για την 5η φάση της διοργάνωσης που έγινε στην θεσσαλική πόλη. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση έληξαν 0-0, με τους γηπεδούχους να έχουν δοκάρι με τον Μπιανκόνι και σημαντική ευκαιρία με τον Αθανασιάδη, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν χαμένο τετ-α-τετ με τον Δούμτση. Στη διαδικασία των πέναλτι, χρειάστηκαν συνολικά 14 εκτελέσεις μέχρι να αναδειχθεί νικητής, με την Αναγέννηση να παίρνει τελικά την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Περικλής Αμανατίδης): Γκέκας, Γκόλιας, Λαρέα, Καρανίκας, Σταμόπουλος, Μπάλλας (60΄ Λαγός), Πλέγας (74΄ Βιδάλ), Πολίτης (60΄ Γκίνη), Μπραμπίγια, Μπιανκόνι (60΄ Κουτσιανικούλης), Αθανασιάδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Στρέζος, Κοντοχρήστος, Ρώσση (74΄ Τσιντώνης), Ευαγγέλου, Ρέντζας, Μπουλούλης, Χατζηδίμπας, Σαντάνα, Μουνιέ (74΄ Νάτσης), Δούμτσης, Μάλτσι (89΄ Ποζατζίδης)

