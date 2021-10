Κοινωνία

Μέγαρα: Missing Alert για 53χρονο

Ο 53χρονος αγνοείται από το καλοκαίρι. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 53χρονου στα Μέγαρα.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα ίχνη του Σωτήρη Κορνελάκη, χάθηκαν στις 29 Αυγούστου 2021 από την περιοχή της Νέας Περάμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 25 Οκτωβρίου 2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κορνελάκης Σωτήρης έχει ύψος 1,72 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε αμάνικο μπουφάν, καρό πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση".

