Βασίλισσα Ελισάβετ: Αποσύρεται από τη Σύνοδο για το Κλίμα

Δεν θα παραστεί στη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Γλασκώβη η βασίλισσα Ελισάβετ. Πώς αιτιολόγησε το παλάτι την απόφαση.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, ηλικίας 95 ετών, αποφάσισε «δυστυχώς» να αποσυρθεί από τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 έπειτα από σύσταση να «ξεκουραστεί», ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Έπειτα από μια σύσταση που της δόθηκε να ξεκουραστεί, η βασίλισσα θα αναλαμβάνει ήπια καθήκοντα στο κάστρο του Ουίνδσορ. Η μεγαλειότητά της αποφάσισε δυστυχώς να μην μεταβεί στη Γλασκόβη για να παραστεί στη δεξίωση της COP26 τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου», ανακοίνωσε το παλάτι σε ένα δελτίο τύπου, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Ελισάβετ χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία νύχτα στο νοσοκομείο.

«Η μεγαλειότητά της είναι απογοητευμένη που δεν μπορεί να παραστεί στη δεξίωση, όμως θα απευθυνθεί στους παριστάμενους αντιπροσώπους μέσω ενός βιντεοσκοπημένου βιντεομηνύματος», συμπλήρωσε το παλάτι.

Μια πηγή από το παλάτι ανέφερε πως η απόφαση να μην παραστεί στην COP26 ελήφθη ως ένα «λογικό μέτρο προφύλαξης», θέλοντας να ενημερώσει τους πάντες εκ των προτέρων. Η 95χρονη παραμένει σε καλή διάθεση και θέλει η COP26 να στεφθεί με επιτυχία, πρόσθεσε η πηγή.

Έπειτα από ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα στις αρχές Οκτωβρίου, η Ελισάβετ ακύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα μια επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία, έπειτα από σύσταση των γιατρών της, που της ζήτησαν να ξεκουραστεί.

Χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία νύχτα, την περασμένη Τετάρτη προς Πέμπτη, στο ιδιωτικό νοσοκομείο Edward VII του Λονδίνου, έχοντας υποβληθεί σε «προκαταρκτικές εξετάσεις».

Η βασίλισσα Ελισάβετ ανέλαβε την πρώτη επίσημη υποχρέωσή της, μετά την παραμονή της στο νοσοκομείο, νωρίτερα σήμερα, συμμετέχοντας σε δύο τηλεδιασκέψεις για να υποδεχθεί τους νέους πρέσβεις στη Βρετανία από τη Νότια Κορέα και την Ελβετία.

