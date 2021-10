Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Αγχωτική” νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου

Αγχωμένος ο Ολυμπιακός απέναντι στη γερμανική ομάδα, κατάφερε να νικήσει στον..πόντο.

Με την άμυνα του να υπολειτουργεί, ο Ολυμπιακός αγχώθηκε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, αλλά τελικά επέστρεψε στις νίκες, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 87-83 των Γερμανών στο ΣΕΦ, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τέταρτη ήττα τους. Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικεντρώνεται στην επόμενη υποχρέωση της «διαβολοβδομάδας» και πάλι στο ΣΕΦ, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ (28/10, 21:00).

Ο επιθετικός πλουραλισμός του Ολυμπιακού κράτησε όρθια την ελληνική ομάδα μέχρι το 30΄, αλλά στον... επίλογο του αγώνα ακολούθησε τη... μοίρα της αμυντικής χαλάρωσης, βάζοντας και πάλι στο παιχνίδι την Άλμπα. Ωστόσο, η ψυχραιμία των «ερυθρόλευκων» και του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισαν στους Πειραιώτες την τέταρτη νίκη τους.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 13 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου και 10 ο Κώστας Σλούκας. Από τους Γερμανούς των 16 λαθών προσπάθησε ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 52-42, 71-59, 87-83

Μετά τις αναγνωριστικές... πτήσεις στα πρώτα 13 λεπτά της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την «σκληρή» άμυνά του και από το 29-16 έτρεξε σερί 11-0, ξεφεύγοντας με 40-26 στο 16΄.

Με τον Σλούκα μάλιστα να έχει «συνδεθεί» για τα καλά από τα 6.75, οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο 17΄ στο +16 (45-29).

Ένα μίνι αμυντικό «μπλακ άουτ» των Πειραιωτών βοήθησε τους Γερμανούς να βρουν τα ελεύθερα σουτ, μειώνοντας στους 8 πόντους (47-39), αλλά ο Λαρεντζάκης ήταν εκεί για να επαναφέρει την τάξη από τα 6.75, στέλνοντας τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια στο +10 (52-42).

Με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να παραμένει σε... δεύτερη μοίρα, ο Ολυμπιακός βασίστηκε στη διάρκεια της επίθεσης του, διατηρώντας μία διψήφια διαφορά ασφαλείας και στην τρίτη περίοδο, παρά το γεγονός ότι ήταν επιρρεπής στα λάθη. Με τα γκαρντ του μάλιστα να βρίσκουν διαρκώς τα κενά στην αντίπαλη άμυνα, οι Πειραιώτες έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +12 (71-59 στο 30΄).

Στον... επίλογο της αναμέτρησης η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε το ρυθμό της και στην επίθεση, «κόλλησε» στους 8 πόντους μέχρι το 37΄ και είδε την Άλμπα να μειώνει σε -6 (79-73), μπαίνοντας και πάλι στο παιχνίδι της διεκδίκησης της νίκης. Η διαφορά έπεσε ακόμη και στο -3 (82-79 στα 19΄΄ για τη λήξη), με την Άλμπα να αξιοποιεί όλα τα λάθη του Ολυμπιακού στην επίθεση. Ωστόσο, ο Ντόρσεϊ δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και με 4/4 κράτησε τους «ερυθρόλευκους» σε απόσταση (86-81), με τον Βεζένκοφ να γράφει με 1/2 το τελικό 87-83.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ, Τραβίτσκι, Ραντόικοβιτς

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 13 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 8 (2), Φαλ 8, Σλούκας 10 (2), Βεζένκοβ 9 (2), Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 12 (2), Ζαν-Σαρλ 6, ΜακΚίσικ 7.

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονθάλεθ): Λο 11 (3), Ντα Σίλβα 17 (1), Σμιθ 10, Ντέλοου, Μάτισεκ 8 (2), Σνάιντερ, Ολίντε 10 (1), Τίμαν 4, Σίκμα 9 (1), Μπατ 5 (1), Ζούσμαν 9 (1)

