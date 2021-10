Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: αύξηση θανάτων και “παγίωση” στα 4000 - 5000 κρούσματα

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του Καθ. Πνευμονολογίας για την έξαρση στα κρούσματα και τι σημαίνει αυτή σε ότι αφορά την αύξηση σε θανάτους και διασωληνώσεις.

«Οι περιοχές με καλή εμβολιαστική κάλυψη, θα έχουν μια διαχειρίσιμη έξαρση κρουσμάτων, χωρίς πολλές νοσηλείες διασωληνώσεις και θανάτους. Στον αντίποδα, περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη θα έχουν αυξημένα κρούσματα, αυξημένες νοσηλείες και διασωληνώσεις, δυστυχώς και θανάτους», είπε ο Νίκος Τζανάκης μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Σε ότι αφορά την προσβολή από κορονοϊό και αρκετών εμβολιασμένων, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας είπε ότι κατά βάση ειναι «άνθρωποι που δεν έχουν αναπτύξει επαρκή άμυνα ή άτομα που έχουν εμβολιαστεί πολλούς μήνες πριν, πχ. τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, ειδικά αν είναι και ηλικιωμένοι και πλέον δεν έχουν καλή άμυνα και πρέπει να σπεύσουν να κάνουν την Τρίτη δόση του εμβολίου».

Ο κ. Τζανάκης είπε «για κάθε επιπλέον 1000 κρούσματα, Θα έχουμε ακόμη 10 νεκρούς και περίπου 50-90 διασωληνώσεις», προσθέτοντας «εγώ δεν αποκλείω να έχουν μέτρα τοπικά σε περιοχές με αυξημένα κρούσματα. Η Θεσσαλονίκη έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποτελεί κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής και κόσμος από πολλές γύρω περιοχές επισκέπτεται την περιοχή».

«Έχει ξεκινήσει μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, φαίνεται ότι αν δεν πάρουμε μέτρα ή δεν υπάρξει κάτι διαφορετικό, θα παγιωθεί ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων σε πάνω από 4.000 και προς το τέλος Νοεμβρίου οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα έχουμε πάνω από 5.000 κρούσματα ημερησίως», είπε ο κ. Τζανάκης, καταλήγοντας ότι είναι πρόβλημα «τόσο η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη όσο και η μείωση της άμυνας των εμβολιασμένων από αρκετούς μήνες», κάνοντας έκκληση προς όλους να κάνουν τις πρώτες δόσεις του εμβολίου ή αν έχουν εμβολιαστεί ήδη, να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου





