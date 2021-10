Πολιτική

Χριστοδουλάκης: Η Γεννηματά μου είπε “δεν μπορώ να δώσω και τις δύο μάχες”

Τι αποκαλύπτει ο Γραμματέας του ΚΙΝΑΛ για όσα έλεγε η Φώφη Γεννηματά, την επιλογή να προτάξει το κόμμα και την ενότητα έναντι της υγείας της και τις ανθρώπινες στιγμές της.

Για την Φώφη Γεννηματά που τον εμπιστεύθηκε και που ο ίδιος γνώρισε από κοντά, συνεργαζόμενος σε καθημερινή βάση μαζί της, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής είπε ότι η Φώφη Γεννηματά, ενώ γνώριζε την επιδείνωση της υγείας της και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, προτίμησε να συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στο κόμμα, με στόχο την διασφάλιση της ενότητας του ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, αφήνοντας πίσω τα θέματα της υγείας της.

Όπως ανέφερε, ουδείς περίμενε την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, μάλιστα και η ίδια όταν μπήκε το βράδυ στο νοσοκομείο, πίστευε ότι θα την διώξουν οι γιατροί, γι΄ αυτό και είπε σε συνεργάτη της να μην ακυρώσει μια τηλεοπτική εμφάνιση που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα, αναμένοντας ότι θα βγει από το νοσοκομείο και θα μπορέσει να είναι συνεπής.

Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την απλότητα της Φώφης Γεννηματά, αποκάλυψε ότι ζήτησε ακόμη και από τον ίδιο ή άλλους στενούς συνεργάτες της να μην την επισκεφθούν στο νοσοκομείο, ενώ όταν ενημερώθηκε από τους γιατρούς στο Νοσοκομείο για την σοβαρότητα της κατάστασης της, είπε «έχω να δώσω δύο μάχες: μια πολιτική και μία για την υγεία μου, δεν μπορώ να δώσω και τις δύο», δηλώνοντας την απόσυρση της από τις εσωκομματικές εκλογές.

