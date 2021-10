Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η κατηγορούμενη δεν ζητεί το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας

Η τοποθέτηση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, Σάκη Κεχαγιόγλου, που προκάλεσε την αντίδραση της Ιωάννας και η απάντηση για "bullying".



Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίστηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία βρίσκεται και σήμερα στο δικαστήριο, όπως και η κατηγορούμενη.

Μετά το τέλος των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη για να εκδώσει την απόφασή του, πιθανότατα εντός της ημέρας.

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης Σάκης Κεχαγιογλου, ξεκινώντας την αγόρευση του, εξέφρασε για μια ακόμη φορά τη συμπάθεια του και τη συμπόνια του στην Ιωάννα και επισήμανε, ότι όλοι οφείλουν να ξεχωρίζουν το ρόλο του συνηγόρων υπεράσπισης.



Η τοποθέτηση αυτή του συνηγόρου υπεράσπισης προκάλεσε την αντίδραση της Ιωάννας, η οποία ψέλλισε κάποια λόγια που δεν ακούστηκαν, ωστόσο ο κ.Κεχαγιόγλου απάντησε: «Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ανέχομαι μπούλινγκ από κανένα. Σέβομαι το θύμα να σεβαστούν όλοι εδώ μέσα το ρόλο μου ως δικηγόρου υπεράσπισης».

Στην συνέχεια στην αγόρευσή του ο κ. Κεχαγιόγλου ανέφερε πως η εντολέας του δεν ζητεί να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Επίσης, επεσήμανε ότι «ο νόμος απαιτεί ο κατηγορούμενος να έχει προσπαθήσει να άρει τις συνέπειες της πράξης του. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η εντολέας μου δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα προς αυτή τη κατεύθυνση. Τι θα μπορούσε να κάνει; Να βοηθήσει οικονομικά για την αποκατάσταση της υγείας της Ιωάννας. Προέρχεται όμως από φτωχή οικογένεια, που δεν διαθέτει χρήματα. Η ίδια ζούσε μόνο με το μισθό της. Για το λόγο αυτό η υπεράσπιση δε θα ζητήσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας».



Ο κ.Κεχαγιογλου πρόσθεσε ότι η εντολέας του πολλές φορές ζήτησε συγγνώμη για την πράξη της, όμως ακόμη μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται ως αμετανόητη και απευθυνόμενος προς δικαστές και ενόρκους ζήτησε να μην επηρεαστούν από τον Τύπο και την κοινή γνώμη και να κρίνουν την εντολέα του με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και της αποδεικτικής διαδικασίας.

