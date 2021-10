Πολιτική

“Το Πρωινό” - Κακλαμάνης: Η Φώφη Γεννηματά ήξερε τα πάντα από καιρό (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει ο βουλευτής και ιατρός για την σχέση του με τον Γιώργο Γεννηματά, τον καρκίνο που “θέρισε” την οικογένεια Γεννηματά και την στάση της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

«Η πρώτη γνωριμία μου με την οικογένεια Γεννηματά ήταν συγκρουσιακή, με τον Γιώργο Γεννηματά ως Υπ. Υγείας και εμένα ως ΓΓ του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά γνωριστήκαμε καλύτερα μέσα από τα συνδικαλιστικά θέματα και αναπτύξαμε μια καλή σχέση», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο βουλευτής και ιατρός, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως διηγήθηκε, «στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, με πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο και μου είπε ότι πρέπει η σύζυγος του η Κάκια να κάνει ακτινοβολίες, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Λίγο καιρό μετά πέθανε και η μητέρα και ο πατέρας της Φώφης Γεννηματά από καρκίνο».

«Η Φώφη είχε μάθει να ζει με τον καρκίνο, πριν καν αγγίξει την ίδια. Τολμώ να πω ότι ήταν ψυχικά προετοιμασμένη για τον τρόπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο, όταν προσεβλήθη», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης και συμπλήρωσε πως «η Φώφη Γεννηματά ήξερε τα πάντα, ήξερε λεπτομέρειες, αλλά κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι κι αυτό δείχνει το θάρρος της και τον τρόπο που λειτουργούσε».

Προσέθεσε πως «μετά το τελευταίο ταξίδι της στην Αμερική, η Φώφη ήξερε πλήρως την κατάσταση της και την σοβαρότητα της κατάστασης της. Τώρα, την ραγδαία επιδείνωση νομίζω ούτε εκείνη την ήξερε και την περίμενε».

Μάλιστα, εις επίρρωσιν ανέφερε ότι «Αν θυμάμαι καλά, τρεις ή πέντε ημέρες πριν εισαχθεί στον Ευαγγελισμό, έκανε την τελευταία ομιλία της στην Βουλή για ένα σημαντικό θέμα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ως δηλωτικό του χαρακτήρα της Φώφης Γεννηματά, «το 2013, θα χειρουργούμην και εγώ για καρκίνο στο παχύ έντερο , στο Αρεταίειο, όπου εργαζόμουν. Το προηγούμενο βράδυ με πήρε τηλέφωνο για να με εμψυχώσει. Η Φώφη πήρε τηλέφωνο τον γιατρό για να τον εμψυχώσει», ενώ είπε και ότι συχνά – πυκνά τον ρωτούσε αν είχε κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να ελέγχει την κατάσταση του.

