Οικονομία

Ενδιάμεσες Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοικτά τα καταστήματα. Τι αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Το δεκαπενθήμερο των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων θα διεξαχθεί από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου 2021 και τα καταστήματα την Κυριακή 7 Νοεμβρίου μπορούν να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Αυτό αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του και υπενθυμίζει πως κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Στο διάστημα αυτό παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της περιόδου, που φέτος συμπίπτει με την 7η Νοεμβρίου, με προτεινόμενο από τον Ε.Σ.Α ωράριο λειτουργίας, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Με την ευκαιρία της έναρξης των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης, απευθυνόμενος στους καταναλωτές δηλώνει ότι όλες οι εμπορικές αγορές της Αθήνας παραμένουν ασφαλείς, τα καταστήματα με πραγματικό αίσθημα ευθύνης συνεχίζουν να τηρούν ευλαβικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας και καλεί τους καταναλωτές να ενισχύσουν όσο μπορούν την αγορά, εκμεταλλευόμενοι τις μειωμένες τιμές των προς διάθεση προϊόντων.

Τέλος, απευθυνόμενος ο πρόεδρος στους εμπόρους, τους διαβεβαιώνει πως ο σύλλογος, με γνώμονα την απαίτηση του συνόλου των επιχειρηματιών αλλά και των φορέων εκπροσώπησης των καταναλωτών της χώρας, εμμένει στο αίτημα του για άμεση κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, οι οποίες παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων δεν έχουν ακόμα καταργηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου: ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας

Ερντογάν: ελπίζω να συναντήστω τον Μπάιντεν στη Γλασκόβη

Επίσκεψη Μέρκελ: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα