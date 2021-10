Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Κηδεύτηκε ο νεαρός Ρομά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν ο οδηγός του οχήματος, ωστόσο ο 14χρονος που παραδόθηκε σήμερα, υποστήριξε ότι οδηγούσε εκείνος στην μοιραία καταδίωξη.

Κηδεύτηκε ο νεαρός Ρομλαο Ρομά, Νίκος Σαμπάνης, που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών στην καταδίωξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στό Πέραμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος ήταν ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, που το θύμα μαζί με άλλα δύο άτομα είχε κλέψει από την περιοχή του Ρέντη.

Οι αστυνομικοί έκαναν νόημα για να σταματήσουν για έλεγχο το όχημα αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Ακολούθησε καταδίωξη, ο 20χρονος εμβόλισε μηχανές της ΔΙΑΣ και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν.

Νωρίτερα σήμερα, εμφανίστηκε συνοδεία της δικηγόρου του στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ο 14χρονος ο οποίος δήλωσε στις κάμερες:

"Εγώ ήμουν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Το μόνο που προσπάθησα να κάνω ήταν να ξεφύγουμε από τους αστυνομικούς και δεν είχα πρόθεση να τους κτυπήσω. Όμως εκνευρίστηκα όταν μας έκλεισε το λεωφορείο έχασα τη ψυχραιμία μου. Το μόνο που θέλαμε ήταν να ξεφύγουμε. Γι΄αυτό παρέσυρα και τις σταθμευμένες μηχανές των αστυνομικών, αφού αυτοί είχαν ήδη απ0βιβαστεί από αυτές. Όταν δε, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν φοβηθήκαμε και σηκώσαμε τα χέρια ψηλά", ισχυρίστηκε ο ανήλικος Ρομά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ για Βαρθολομαίο: Αισθάνομαι εμπνευσμένος από την παγκόσμια ηγεσία του

Φώφη Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ την αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο

ΑΤ Ζωγράφου: Επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες (εικόνες)