Με ποια άσκηση καις περισσότερες θερμίδες;

Σχοινάκι, ποδήλατο ή τρέξιμο; Ποια άσκηση βοηθάει περισσότερο στο κάψιμο θερμίδων.

Αν θέλεις να ξέρεις με ποια άσκηση θα κάψεις περισσότερες θερμίδες έχε υπόψη σου ότι η καύση θερμίδων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το σωματικό βάρος, την ένταση της δραστηριότητας, το επίπεδο προετοιμασίας και τον μεταβολισμό. Κράτα στο μυαλό σου, ως μέτρο σύγκρισης, ότι για κάθε 1 κιλό που θέλεις να χάσεις θα χρειαστεί να κάψεις 7.500 θερμίδες περίπου.

Είναι σημαντικό ωστόσο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πιο σπουδαίοι λόγοι να γυμνάζεσαι, που δεν έχουν σχέση με την καύση θερμίδων ή την απώλεια βάρους. Αλλά αν είναι αυτός ο στόχος σου, είναι απολύτως εντάξει, αρκεί να μην το παρακάνεις και να μιλήσεις με το γιατρό σου προτού ξεκινήσεις οποιαδήποτε άσκηση.

