Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πληρώνονται οι καλλιτέχνες

Καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους καλλιτέχνες.

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου θα πληρωθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 17,7 εκατ. ευρώ για συνολικά 33.547 πληρωμές δικαιούχων που αφορούν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καθώς και για προηγούμενους μήνες του 2020 και του 2021 (υπόλοιπα), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

