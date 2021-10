Καιρός

28η Οκτωβρίου - Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές

Που αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Ενισχύονται οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Πέμπτη 28η Οκτωβρίου προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην νότια Πελοπόννησο και κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί στα δυτικά, 5 με 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 18, στα Δωδεκάνησα τους 24 και στα υπόλοιπα κατά τόπους τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά 6-7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, οπότε η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη. Η ορατότητα κατά τόπους θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ και βορειοανατολικοί στα ανατολικά, 4 με 5 και στο Θρακικό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις στα νότια. Στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο 7 με 9 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα)

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Στην ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα νότια, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4-6 μποφόρ και στα δυτικά βορειοανατολικοί, τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια. Στα βόρεια θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Παρασκευή

Για την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο (κυρίως στο νότιο), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Το βράδυ θα βρέξει και στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, 6 με 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, στα Δωδεκάνησα κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιά και τα ηπειρωτικά τους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

