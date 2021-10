Life

ΗΠΑ: Το πρώτο διαβατήριο με ένδειξη Χ στην επιλογή φύλου

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει θέσει ως προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι παρέδωσαν το πρώτο διαβατήριο που φέρει την ένδειξη “Χ” στην επιλογή του φύλου, σε ένα άτομο το οποίο δηλώνει ότι δεν καλύπτεται από τους “παραδοσιακούς” χαρακτηρισμούς “άρρεν” και “θήλυ”.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «πρόσθεσε την επιλογή Χ για τα μεσοφυλικά άτομα» και ευρύτερα για όσους δεν αυτοπροσδιορίζονται με βάση τα κριτήρια φύλου τα οποία προτείνονταν μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις. Η προσθήκη αυτή ήταν μια προεκλογική υπόσχεση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Από τις αρχές του 2022 όσοι ζητούν να εκδώσουν διαβατήριο θα μπορούν να κάνουν αυτήν την επιλογή, διευκρίνισε ο Πράις, επαναλαμβάνοντας ότι η αμερικανική διπλωματία δεσμεύεται «να προωθήσει την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ισότητα» όλων των ανθρώπων.

Τουλάχιστον άλλες 11 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Ινδία και το Πακιστάν, προτείνουν την επιλογή “Χ” ή “άλλο” στα διαβατήριά τους, σύμφωνα με την οργάνωση Employers Network for Equality and Inclusion, που εδρεύει στο Λονδίνο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε ήδη χαλαρώσει τους κανόνες από τον Ιούνιο, επιτρέποντας στους Αμερικανούς πολίτες να επιλέγουν οι ίδιοι το φύλο που θα αναγράφεται στο διαβατήριό τους. Στο παρελθόν, όσοι ήθελαν να αναγράφεται φύλο διαφορετικό από εκείνο του πιστοποιητικού γέννησης, θα έπρεπε να καταθέσουν και ένα ιατρικό πιστοποιητικό.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει θέσει ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του την προάσπιση των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων σε όλον τον κόσμο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ και ερχόμενος σε ρήξη με την πολιτική του προκατόχου του, του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών του Ρεπουμπλικάνου πολυεκατομμυριούχου, ο Μάικ Πομπέο είχε απαγορεύσει στις πρεσβείες των ΗΠΑ να υψώνουν τη σημαία του ουράνιου τόξου, του συμβόλου της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

