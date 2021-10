Κοινωνία

Ζεφύρι: Επίθεση σε περιπολικό

Ομάδα νεαρών επιτέθηκε στο πλήρωμα περιπολικού, μετά από παραπλανητικό τηλεφώνημα.

Επίθεση σε αστυνομικούς πραγματοποίησε ομάδα νεαρών στο Ζεφύρι Αττικής, ενδεχομένως στον απόηχο των όσων συνέβησαν στο Πέραμα και τον θάνατο του νεαρού Ρομά, πριν από λίγες μέρες.

Προηγήθηκε τηλεφωνική κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, που έκανε λόγο για φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό που δέχθηκε επίθεση με πέτρες και ξύλα, ενώ δεν υπήρχαν φλεγόμενοι κάδοι στο σημείο που είχε υποδειχθεί.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί αστυνομικών, παρά μόνο υλικές ζημιές στο παρμπρίζ του περιπολικού.

