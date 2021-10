Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας η παρέλαση. Ένα spitfire και ένα F16 στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Στρατιωτική παρέλαση, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκε, στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ».

Για πρώτη φορά στα χρονικά, το ανακατασκευασμένο μαχητικό Supermarine Spitfire MJ755 της Ελλάδας πέταξε σε σχηματισμό με ένα σύγχρονο μαχητικό F-16 της 335 Μοίρας "Τίγρης"- της παλαιότερης Μοίρας της ΠΑ που συγκροτήθηκε όταν η Ελλάδα ήταν υπό κατοχή από τους Γερμανούς τον Οκτώβριο του 1941 στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης.

Τα δύο μαχητικά εκτέλεσαν κοινή διέλευση στις εισαγωγικές στιγμές της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2021.

Εθνική συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς” για την 28η Οκτωβρίου. Ο 37χρονος Επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, με καταγωγή από το Πέραμα και πάνω από 1.700 ώρες πτήσεις τόνισε από τους αιθέρες: “Πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε στα μάτια τον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε”.

