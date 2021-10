Πολιτική

28η Οκτωβρίου: τα μηνύματα των πολιτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Παλαιό Φάληρο ο πρωθυπουργός. Τα μηνύματα των πολιτικών για τη σημερινή, 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την δοξολογία και στην συνέχεια την μαθητική παρέλαση στο Παλαιό Φάληρο.

«Τιμούμε σήμερα αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στο φασισμό και στον κατακτητή και η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης για όσους πολέμησαν για την Ελευθερία της Ελλάδας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Υπερήφανοι πάντα για τις ιστορικές επιλογές της χώρας μας».

28η Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης για όσους πολέμησαν για την Ελευθερία της Ελλάδας. Υπερήφανοι πάντα για τις ιστορικές επιλογές της χώρας μας. pic.twitter.com/AFr2MsQMbG — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2021

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter και o αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. «Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σαν σήμερα ο ελληνισμός απέδειξε οτι ενωμένος μπορεί να κάνει θαύματα».

Μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ανάρτησε από πλευράς του και ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. «Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για τον απανταχού Ελληνισμό», ανέφερε. «Επιβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωση του Έθνους μας σε ιδανικά για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Ελευθερία, αξιοπρέπεια και αγάπη για την πατρίδα. Ιδανικα που συνθέτουν την ελληνική ταυτότητα. Χρόνια πολλά!».

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 κατέχει ξεχωριστή θέση στη μακραίωνη και ένδοξη Ιστορία του Έθνους. Είναι σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας κι ομοψυχίας για τον Ελληνισμό». Αυτό τόνισε σε σημερινή του ανάρτηση στο Facebook ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Αποτελεί δέσμευση για τις Ένοπλες Δυνάμεις να εγγυώνται την εθνική ανεξαρτησία κι ακεραιότητα της πατρίδος» συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η #28η_Οκτωβρίου 1940 κατέχει ξεχωριστή θέση στη μακραίωνη και ένδοξη Ιστορία του Έθνους. Είναι σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας κι ομοψυχίας για τον Ελληνισμό. Αποτελεί δέσμευση για τις #Ένοπλες_Δυνάμεις να εγγυώνται την #Εθνική_Ανεξαρτησία κι ακεραιότητα της Πατρίδος. Χρόνια πολλά! pic.twitter.com/PmJq3DteoI — N Panagiotopoulos (@npanagioto) October 28, 2021

«"Το γύρισμα του κύκλου έφερε τον ελληνικό λαό σε μια από τις πιο υψηλές στιγμές του… Υπάρχει τριγύρω μου ένα ανώνυμο θαύμα, που κανείς πριν δεν το υποψιαζότανε. Ένα πράγμα που ξεμυτίζει και φυτρώνει σαν το φρέσκο χορτάρι". Γιώργος Σεφέρης, Μέρες.», έγραψε στο διαδίκτυο ο Γιάννης Οικονόμου. «Την 28η Οκτωβρίου του 1940 οι Έλληνες, αντικρίζοντας άφοβα τον θάνατο, κέρδισαν την αιώνια ζωή. Η εποποιΐα του 1940 συνιστά μια κορυφαία στιγμή στην μακρά πορεία του ελληνισμού. Μια πορεία γεμάτη θαύματα, τόσο σε καιρούς ειρήνης όσο και πολέμου», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Το 1940 οι Έλληνες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ιστορία, την πατρίδα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Υπερβαίνοντας τον εαυτό τους και τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία άνοιξαν το δρόμο για την τελική νίκη ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό. Τους αξίζει αιώνιος σεβασμός και ευγνωμοσύνη. Το χρέος μας στους ήρωες του 1940 είναι να κρατήσουμε την πατρίδα αλώβητη και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ευημερούσα και αξιοζήλευτη- να μείνουμε ενωμένοι και προσηλωμένοι στις ιστορικές μας αξίες- να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Το μεγάλο μάθημα του 1940, όπως το διέγνωσε ο Γιώργος Σεφέρης, είναι ότι ο ελληνικός λαός ανέκαθεν κουβαλά μέσα του τα θαύματα που του χρειάζονται για να υπερβεί τις πολλαπλές δυσκολίες που εμφανίζει η Ιστορία εμπρός του. Με αυτή την παρακαταθήκη πορευόμαστε στον 21ο αιώνα. Ατενίζουμε το μέλλον άφοβα και αισιόδοξα, καθώς στεκόμαστε πάνω στους ώμους γιγάντων. Χρόνια Πολλά Ελλάδα».

"Το γύρισμα του κύκλου έφερε τον ελληνικό λαό σε μια από τις πιο υψηλές στιγμές του… Υπάρχει τριγύρω μου ένα ανώνυμο θαύμα, που κανείς πριν δεν το υποψιαζότανε. Ένα πράγμα που ξεμυτίζει και φυτρώνει σαν το φρέσκο χορτάρι". Γ. Σεφέρης, Μέρες. https://t.co/rnFCBxFgSr pic.twitter.com/Iw4ubduwm9 — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) October 28, 2021

«Η 28η Οκτωβρίου του 1940, αλλά και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, μπορούν να εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα για μια κοινωνία χωρίς φασισμό, πολέμους, εκμετάλλευση. Αυτό είναι το και το πραγματικό περιεχόμενο της λαϊκής ενότητας απέναντι σε μια κάλπικη «εθνική ομοψυχία», που συνήθως προβάλλουν οι δυνάστες του λαού μας» δήλωσε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η 28η Οκτωβρίου, η Γιορτή του ΟΧΙ, είναι μέρα ανάσας και ανάτασης για τον ελληνικό λαό αλλά και για κάθε ευρωπαίο δημοκράτη», τονίζει στο μήνυμά του για την επέτειο του ΟΧΙ, ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρει ότι πριν 81 χρόνια δεν έτρεφε αυταπάτες ο ελληνικός λαός όταν βροντοφώναξε ΟΧΙ στον φασισμό που κατέφτασε από τον ευρωπαϊκό Βορρά. Προσθέτει ότι «Αριστεροί, Κεντρώοι και Δεξιοί γνώριζαν καλά ότι οι επίδοξοι κατακτητές είχαν υπεροπλία και, εν τέλει, θα πέρναγαν. Γνώριζαν ότι περιπέτεια δεν ήταν το ΟΧΙ στους κατακτητές και τους ντόπιους αντιπροσώπους τους, όσο ισχυροί κι αν ήταν. Γνώριζαν ότι η χείριστη περιπέτεια θα ήταν η παράδοση χωρίς όρους, το ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ, η συνθηκολόγηση».

Για αυτό, σημειώνει ο κ. Βαρουφάκης στο μήνυμά του «τιμάμε σήμερα τον αγώνα τους, το Αλβανικό Έπος, και την Εθνική Αντίσταση που ακολούθησε την Γερμανική Κατοχή». Με αφορμή την επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα, ο Γραμματέας του ΜεΡΑ 25 υπογραμμίζει επίσης ότι: «φέτος, ανήμερα 28ης Οκτωβρίου του 2021, επέλεξε να μας επισκεφτεί λίγο πριν παραδώσει την Καγκελαρία η κα Μέρκελ. Σε πείσμα του πολιτικού προσωπικού της χώρας, που δεν θα χάσει την ευκαιρία να της προσφέρει άλλη μια φορά γη και ύδωρ, ο φιλόξενος λαός μας της εύχεται καλή αφυπηρέτηση αλλά και της θυμίζει πως αυτός ο τόπος δεν προσκυνά αδίστακτους κατακτητές που, δρώντας εκ μέρους της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, μετέτρεψαν την Ευρώπη σε σιδερένιο κλουβί».





Ειδήσεις σήμερα:

28η Οκτωβρίου - Χίος: Η ελληνική σημαία σκέπασε το λιμάνι (βίντεο)

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

28η Οκτωβρίου - παρελάσεις: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα