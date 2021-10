Παράξενα

19χρονος σκότωσε δύο αδελφές μετά από... συμφωνία με τον διάολο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 19χρονος σατανιστής δολοφόνησε τις δύο γυναίκες... με αντάλλαγμα να νικήσει στη λοταρία.

Ένας Βρετανός που δολοφόνησε δύο αδελφές σε πάρκο του Λονδίνου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που πίστευε ότι είχε κάνει με δαιμονικές δυνάμεις προκειμένου να σκοτώνει γυναίκες κάθε έξι μήνες, με αντάλλαγμα να νικήσει στη λοταρία στο μέλλον, οδηγήθηκε στη φυλακή για τουλάχιστον 35 χρόνια.

Ο Ντάνιαλ Χουσέιν, ηλικίας σήμερα 19 ετών, μαχαίρωσε και σκότωσε τη 46χρονη Μπίμπα Χένρι και την 27χρονη Νικόλ Σμόλμαν, σε μια άγρια επίθεση σε ένα πάρκο στο βορειοδυτικό Λονδίνοκ, τον Ιούνιο πέρυσι, αφότου οι δύο γυναίκες είχαν γιορτάσει τα γενέθλια της Χένρι με φίλους.

Ο Χουσέιν διέπραξε τους φόνους για να εκπληρώσει το δικό του μέρος ενός «συμβολαίου» με τον δαίμονα "Mighty King Lucifuge Rofocale", το οποίο είχε υπογράψει χρησιμοποιώντας το αίμα του, υποσχόμενος να «διαπράττει τουλάχιστον έξι θυσίες κάθε έξι μήνες για όσο είμαι ελεύθερος και μου είναι σωματικά δυνατό».

Οι δύο αδελφές, που είχαν στενή σχέση, είχαν πάει στο Πάρκο Φράιεντ στο Γουέμπλεϊ για να γιορτάσουν με φίλους, ωστόσο έμειναν οι δυο τους τα ξημερώματα. Έβγαλαν 150 φωτογραφίες, με την τελευταία φωτογραφία να τις δείχνει να κοιτούν κάτι στο πλάι, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίστηκε ο Χουσέιν.

«Ο Χουσέιν είναι ένα επικίνδυνο, υπεροπτικό και βίαιο άτομο, το οποίο από την αρχή δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια ή αποδοχή των πράξεών του», δήλωσε η Μαρία Γκριν, μια επιθεωρήτρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

«Ελπίζω πως γνωρίζοντας ότι θα περάσει πολλά χρόνια στη φυλακή θα προκαλέσει μια μικρή ανακούφιση στους αγαπημένους της Μπίνταα και της Νικόλ».

Ο Χουσέιν μαχαίρωσε τη Χένρι 8 φορές, ενώ η Σμόλμαν έφερε 28 τραύματα. Μετά τις δολοφονίες, έσυρε τα πτώματα στο δάσος, όπου τα βρήκε την επόμενη ημέρα ο σύντροφος της Σμόλμαν.

Ο Ντάνιαλ Χουσέιν, που ζει με τη μητέρα του, εντοπίστηκε από τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σημείο του εγκλήματος και συνελήφθη έπειτα από τέσσερις εβδομάδες. Η αστυνομία πιστεύει ότι ένα τραύμα που υπέστη στο χέρι του κατά τη διάρκεια των δολοφονιών τον απέτρεψε από το να δολοφονήσει άλλους ανθρώπους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

28η Οκτωβρίου - Χίος: Η ελληνική σημαία σκέπασε το λιμάνι (βίντεο)