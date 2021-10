Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Μητέρα και βρέφος στο νοσοκομείο

Η Θεσσαλονίκη ξεπέρασε σε κρούσματα την Αττική.

Επιβαρυμένη είναι η επιδημιολογική εικόνα στη Θεσσαλονίκη, που σήμερα ξεπέρασε την Αττική στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού.

Είναι ενδεικτικό, ότι από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, μία μητέρα και το έξι μηνών βρέφος της νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τόσο το βρέφος, όσο και η μητέρα δεν αντιμετωπίζουν βαριά συμπτώματα και νοσηλεύονται σε απλές κλίνες.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την καθημερινή επιβάρυνση και πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

