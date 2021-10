Κοινωνία

Κορωπί: νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον χειρότερο τρόπο έπεσε η αυλαία των ερευνών για τον εντοπισμό της.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος η 50χρονη αλλοδαπή, που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή Νησί Ντούνη Αττικής, στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Για τον εντοπισμό της 50χρονης διεξάγοταν έρευνες από ξηράς, αλλά και από θαλάσσης, με δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. "φως" στα αίτια θανάτου της αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κινητή μονάδα εμβολιασμού στη νέα παραλία (βίντεο)

Μίμης Φωτόπουλος: σαν σήμερα “έφυγε” από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός

Μέρκελ: τα μηνύματα της επίσκεψης στην Αθήνα