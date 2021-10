Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθείη αλλαγή ώρας για το 2021. Συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 31 του μήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

