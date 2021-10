Κοινωνία

Βύρωνας: νεαρός μπήκε στις τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι!

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για το απίστευτο περιστατικό η διευθύντρια του σχολείου.

Σάλο έχει προκαλέσει στον Βύρωνα η υπόθεση ενός νεαρού, ο οποίος μπήκε με κατεβασμένο παντελόνι σε σχολείο πριν εισβάλλει στις τουαλέτες των κοριτσιών.

Πρόκειται για έναν 22χρονο που προκάλεσε πανικό στο σχολείο, στις 14 Οκτωβρίου, όταν εκμεταλλευόμενος την ανοιχτή πόρτα του σχολείου, λόγω της κακοκαιρίας, μπήκε στο σχολείο και κινήθηκε προς τις γυναικείες τουαλέτες. Εκείνη την ώρα μάλιστα βρισκόταν στις τουαλέτες μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία είχε κλειδώσει την πόρτα.

Τον νεαρό είδε υπάλληλος του σχολείου, η οποία κάλεσε σε βοήθεια όταν είδε τον νεαρό. Τότε εκείνος τράπηκε σε φυγή και αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές, σύμφωνα με τα στοιχεία των οποίων, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για παρόμοια περιστατικά.

Η διευθύντρια του σχολείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" περιέγραψε τα όσα έγιναν:

