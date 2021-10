Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Κικίλιας βραβεύτηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Κικίλιας βραβεύτηκε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφάρμοσε η Ελλάδα.

Με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η έναρξη των εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων (DRV), που διοργανώνεται στην Costa Navarino της Μεσσηνίας. Κατά την τελετή έναρξης, ο κ. Κικίλιας βραβεύτηκε από τους Γερμανούς διοργανωτές για την αντιμετώπιση της πανδημίας ως υπουργός Υγείας, για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφάρμοσε η Ελλάδα, το αίσθημα ασφαλείας που ενέπνευσε στους επισκέπτες της, αλλά και τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα οι επαγγελματίες του τουρισμού.

Στην ομιλία του, ο κ. Κικίλιας καλωσόρισε τους συνέδρους, ευχαρίστησε τον DRV για την επιλογή της Ελλάδας ως διοργανώτριας χώρας του συνεδρίου και συνεχάρη τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, τις HATTA/FedHATTA και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την επιτυχία αυτή. Όπως επισήμανε, ο ελληνικός τουρισμός επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, κατάφερε φέτος να ξεπεράσει το 50% του 2019 που είχε τεθεί ως στόχος.

Ο υπουργός Τουρισμού δήλωσε πως η τουριστική περίοδος του 2022 θα ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου και παρότρυνε τους Γερμανούς να ανακαλύψουν νέους προορισμούς σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, που μπορεί να μην ήταν έως σήμερα ιδιαίτερα γνωστοί, αλλά προσφέρουν μια αυθεντική τουριστική εμπειρία. Ξεκαθάρισε πως στρατηγική της Ελλάδας είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αειφόρου τουρισμού και να γίνει πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τόνισε στους Γερμανούς επαγγελματίες του τουρισμού πως η χώρα μας είναι έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα της φετινής τουριστικής περιόδου και προετοιμάζει ήδη το έδαφος για την ανοδική πορεία της Ελλάδας το 2022 στη μεγαλύτερη τουριστική αγορά της Ευρώπης.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο υπουργός Τουρισμού τόνισε πως η επιλογή της Ελλάδας και η συμμετοχή άνω των 450 Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού, «σηματοδοτούν τη σκληρή δουλειά που κάνουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να δρέψουμε καρπούς για την επόμενη θερινή περίοδο και να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Αυτό ήδη έγινε σε έναν σημαντικό βαθμό το 2021 και προσβλέπουμε να γίνει πιο ισχυρά το 2022».

Ο κ. Κικίλιας έκανε στις δηλώσεις του ειδική αναφορά στη διεξαγωγή του συνεδρίου στη Μεσσηνία, επισημαίνοντας ότι «πριν από αρκετά χρόνια η περιοχή αυτή δεν ήταν ο πρώτος τουριστικός προορισμός. Με το όραμα και την προσπάθεια του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και τη συνέχεια από την οικογένειά του, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Πύλου, αλλά και ευρύτερα στη Μεσσηνία, αναπτύσσεται τουρισμός τουλάχιστον για δέκα μήνες το χρόνο, με πολλαπλές δραστηριότητες». «Το επίπεδο του τουρισμού είναι υψηλό και αυτό σημαίνει μεγάλα εισοδήματα για την περιοχή. Αποτελεί και ένα παράδειγμα για το πώς θέλουμε να κατευθύνουμε στρατηγικά τον ελληνικό τουρισμό, που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας η ανάπτυξη του τουρισμού δώδεκα μήνες το χρόνο σε όλες τις ελληνικές Περιφέρειες», κατέληξε ο υπουργός Τουρισμού.

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΕΟΤ τόνισε ότι «το ετήσιο συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων, είναι για μας σημαντικό γεγονός για δύο λόγους: Ο πρώτος γιατί με το συγκεκριμένο συνέδριο ξεκινούν ουσιαστικά οι διά ζώσης μεγάλες συναντήσεις, μετά από 18 μήνες. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ελληνικό τουρισμό», τονίζοντας ότι «φέτος, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και σχέδιο της Κυβέρνησης, καταφέραμε ο τουρισμός να ανοίξει έγκαιρα και με ασφάλεια. Καταφέραμε επίσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τουριστική σεζόν, που σε πολλές περιοχές της χώρας συνεχίζεται».

Απευθυνόμενος στους Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες, επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από έναν ιδανικό προορισμό διακοπών. Όπως θα δείτε και εσείς, είναι το κατάλληλο μέρος για να διαμορφωθεί το μέλλον του τουρισμού, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες». «Επενδύουμε σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών υπηρεσιών, στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στην ποικιλία των επιλογών και των εμπειριών που μπορούν να έχουν οι επισκέπτες μας όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο», κατέληξε ο κ. Φραγκάκης.

Το συνέδριο του DRV διοργανώνεται για πρώτη φορά μετά από 71 χρόνια στην Ελλάδα, με συνδιοργανωτές τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (HATTA/FedHATTA) και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά γεγονότα παγκοσμίως. Συμμετέχουν περισσότεροι από 450 tour operators, ταξιδιωτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι εταιρειών διαδικτύου, καθώς και τουριστικοί συντάκτες από τα σημαντικότερα γερμανικά μέσα, με φυσική παρουσία, ενώ υπάρχει και μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων διαδικτυακά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη γυναίκα

Βύρωνας: νεαρός μπήκε στις τουαλέτες σχολείου χωρίς παντελόνι!

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω