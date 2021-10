Κόσμος

Νέα Υόρκη: Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση στον πρώην κυβερνήτη

Ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατατέθηκε χθες Πέμπτη σε δικαστήριο του Όλμπανι εναντίον του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί το καλοκαίρι μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε.

Μια πρώην εργαζόμενη στο γραφείο του κατηγορεί τον Κουόμο ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2020 τη θώπευσε κάτω από τη μπλούζα της στην οικία του στο Όλμπανι, πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το δικαστήριο του Όλμπανι αποφάσισε χθες το βράδυ να καλέσει τον 63χρονο Κουόμο στις 17 Νοεμβρίου.

Ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης παραιτήθηκε από τη θέση του στις 11 Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση του πορίσματος έρευνας, σύμφωνα με το οποίο έχει παρενοχλήσει ή επιτεθεί σεξουαλικά σε 11 γυναίκες.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς είχε δηλώσει τότε ότι ανεξάρτητη έρευνα που διήρκησε πέντε μήνες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του Κουόμο παραβίασε πολλούς πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους. Το γραφείο της δεν άσκησε δίωξη εναντίον του, αλλά οι τοπικοί εισαγγελείς πολλών κομητειών, περιλαμβανομένου του Όλμπανι, είχαν ανακοινώσει ότι εξετάζουν την υπόθεση και είχαν ζητήσει να τους δοθούν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της ανεξάρτητης έρευνας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, ο Κουόμο θώπευσε, φίλησε ή έκανε ανάρμοστα σχόλια σε γυναίκες, περιλαμβανομένων νυν και πρώην κυβερνητικών υπαλλήλων, ενώ εκδικήθηκε και μία γυναίκα που τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο Κουόμο έχει αρνηθεί ότι έχει πράξει κάτι ανάρμοστο, αν και δήλωσε ότι δέχεται «πλήρως την ευθύνη» για τις κακόγουστες, όπως τις αποκάλεσε ο ίδιος, απόπειρες να δείξει την τρυφερότητά του ή να κάνει χιούμορ.

Όπως και ο πατέρας του, ο Μάριο Κουόμο, ο Άντριου Κουόμο εξελέγη τρεις φορές κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

