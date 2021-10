Κόσμος

Μέρκελ: Πώς είδαν γερμανικά ΜΜΕ την επίσκεψή της στην Αθήνα

Η Καγκελάριος της Γερμανίας βρήκε μία… διαφορετική Ελλάδα από εκείνη της ευρωκρίσης, υπογραμμίζουν.

Η επίσκεψη της Άγκελα Μέρκελ στην Αθήνα, η τελευταία της με την ιδιότητα της Καγκελαρίου, καλύπτεται ευρέως από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναγνωρίζουν ότι η παρουσία της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα ήταν κάτι περισσότερο από μια εθιμοτυπικού χαρακτήρα “αποχαιρετιστήρια” επίσκεψη. Όλα μάλιστα, αναφέρονται στην παραδοχή της Καγκελαρίου ότι απαίτησε πολλά από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης.

«Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη σε δύσκολο έδαφος» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στο οποίο επισημαίνεται ότι η καγκελάριος δεν υπήρξε πάντα ευπρόσδεκτη στην Ελλάδα. «Σήμερα η υποδοχή ήταν φιλική, αλλά ξύπνησαν και μνήμες από άλλες εποχές», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Στο ίδιο πνεύμα, το περιοδικό Der Spiegel αναφέρεται σε «αποχαιρετισμό από δύσκολους φίλους» και σημειώνει ότι «είναι μια όμορφη χειρονομία το γεγονός ότι η Μέρκελ πραγματοποιεί μια αποχαιρετιστήρια επίσκεψη στη χώρα από την οποία απαίτησε τόσα». «Δεν θα (τους) λείψει», γράφει το ίδιο περιοδικό σε άλλο δημοσίευμά του για τη σχέση της καγκελαρίου με την Ελλάδα και διερωτάται: «Θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες που έχασαν τη δουλειά τους στην ευρωκρίση;».

Το περιοδικό Stern μεταδίδει ότι «κατά τη διάρκεια της θητείας της Άγκελα Μέρκελ οι σχέσεις με την Ελλάδα συχνά ήταν δύσκολες» και αναδεικνύει την αναφορά της Kαγκελαρίου στη σημασία του διαλόγου, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δίκτυο RND από την άλλη πλευρά, σε σχόλιο με τίτλο «Η επίσκεψη της Μέρκελ σε μια κάπως διαφορετική Ελλάδα», γράφει ότι η χώρα στην οποία βρέθηκε σήμερα η Καγκελάριος είναι «σε εντυπωσιακή άνοδο, με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ». Το «τελείωσε», είναι παρελθόν, τονίζει ο αρθρογράφος και προσθέτει ότι «η ζοφερή ατμόσφαιρα που για χρόνια κυριαρχούσε στις συζητήσεις στο Βερολίνο για την Ελλάδα, φαίνεται σαν ένα λάθος της Ιστορίας - το γεγονός ότι η Μέρκελ αντιστάθηκε στους Σόιμπλε και Λίντνερ εκείνης της εποχής αποδείχθηκε σωστό». Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «δρα με εντυπωσιακή επιτυχία, ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομίας. Μόνο αυτόν τον μήνα, ο απόφοιτος του Harvard και του Stanford ανακοίνωσε επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ΗΠΑ», συνεχίζει το σχόλιο και υπενθυμίζει ότι στα χρόνια της κρίσης, η κυρία Μέρκελ «άντεξε στις δεξιές λαϊκιστικές πιέσεις στη Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα επέβαλε στους Έλληνες αντιδημοφιλή μέτρα λιτότητας». Σήμερα, «είναι όλοι σε θέση να συγχαρούν ο ένας τον άλλον ως νικητές που αντιστάθηκαν στις συναισθηματικές εξάρσεις της στιγμής», σημειώνει ο συντάκτης.

«Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Οι ομορφιές της προσελκύουν Αμερικανούς και Ασιάτες στη χώρα, περισσότερο από ποτέ. Οι ΗΠΑ που έχουν γίνει καχύποπτες με την Τουρκία υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, επενδύουν σε στρατιωτικές βάσεις σε ελληνικό έδαφος. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές ανταγωνίζονται για γιγάντια αναξιοποίητα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοικτά των ελληνικών ακτών.

Η Μέρκελ αντιστάθηκε στην επαίσχυντη και κοντόφθαλμη αντίληψη των συναδέλφων της. Το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ μόνο τα χρήματα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα παρέμεινε σταθερά συνδεδεμένη με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αποδεικνύεται ειδικά από γεωστρατηγική άποψη, μία πολύ καλή είδηση σήμερα, σε περίοδο αναταράξεων», αναφέρεται στο ίδιο σχόλιο, το οποίο κλείνει, περιγράφοντας την ανάδειξη της εκλογής της Κατερίνας Σακελλαροπούλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, σαν ένα ακόμη δείγμα εκσυγχρονισμού της Ελλάδας.

Για «το τέλος μιας δύσκολης σχέσης» κάνει λόγο η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. «Γιατί πολλοί Έλληνες δεν θα κλάψουν για την Άγκελα Μέρκελ», γράφει η εφημερίδα στον τίτλο της και επισημαίνει ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα παρακολουθούν χωρίς μελαγχολία την αποχαιρετιστήρια επίσκεψη της καγκελαρίου στην Αθήνα. «Αλλά η Μέρκελ δεν αποκλείεται να λείψει και πάλι στη χώρα», σημειώνει ο συντάκτης, αναφερόμενος στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση. «Η Άγκελα Μέρκελ έχει παλέψει συχνά με την Ελλάδα και τους Έλληνες τα τελευταία δέκα χρόνια και έχει διαφωνήσει. Η ελληνική κρίση χρέους, βύθισε την ευρωζώνη σε σοβαρή αναταραχή. Αλλά αυτή την Παρασκευή, αυτό φαίνεται πολύ μακρινό», αναφέρει η εφημερίδα και επισημαίνει ότι «η εικόνα της Άγκελα Μέρκελ έχει για τους περισσότερους Έλληνες σημαδευτεί από τον ρόλο της στην κρίση χρέους». Μένει να δούμε αν ο μελλοντικός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, θέλει ή μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, συνεχίζει ο αρθρογράφος και τονίζει ότι «γενικά, το τέλος της εποχής Μέρκελ, όσο και αν κάποιοι στην Αθήνα το λαχταρούσαν, φέρνει μεγάλη αβεβαιότητα για τους Έλληνες». Οι Έλληνες «θεωρούν ότι τους κατανοούν καλύτερα οι γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είχαν στηρίξει και τα ευρωομόλογα. Επιπλέον, οι περισσότεροι στην Ελλάδα συμπαθούν και τους Πράσινους, λόγω της κριτικής τους στάσης απέναντι στην Τουρκία», εξηγεί ο συντάκτης και προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να είναι πιο δύσκολη με τους Φιλελεύθερους (FDP), οι οποίοι τάσσονται κατά της χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας.

