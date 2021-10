Κόσμος

Βρετανία - Βασίλισσα Ελισάβετ: Πολυήμερη ξεκούραση συνέστησαν οι γιατροί

Νέα ανακοίνωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, καθώς είναι έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της 95χρονης βασίλισσας.

Έπειτα από σύσταση των ιατρών της, η βασίλισσα Ελισάβετ θα πρέπει να ξεκουραστεί για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη, ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προσθέτοντας ότι η μονάρχης δεν θα πραγματοποιήσει κανένα επίσημο ταξίδι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μετά τις πολυάριθμες υποχρεώσεις της από το ξεκίνημα του μήνα, η 95χρονη βασίλισσα, η γηραιότερη βασιλεύουσα μονάρχης, πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο πριν από εννέα ημέρες και ακύρωσε δύο ταξίδια, ένα στη Βόρεια Ιρλανδία και ένα στην COP26, τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκώβη, κατόπιν εντολής των ιατρών της.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ούτε για τις εξετάσεις που της έγιναν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Ήταν η πρώτη φορά που η βασίλισσα Ελισάβετ εισήχθη σε νοσοκομείο εδώ και πολλά χρόνια.

Εκτέλεσε κάποια από τα βασιλικά της καθήκοντα από το Κάστρο του Ουίνδσορ κοντά στο Λονδίνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως την απονομή ενός μεταλλίου στον ποιητή και μεταφραστή Ντέιβιντ Κονσταντάιν, όπου σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο εμφανίστηκε σε καλή διάθεση.

Θα επιδιώξει να ασκήσει «ελαφριά καθήκοντα», όπως ακροάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, ανέφερε το Παλάτι.

