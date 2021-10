Αθλητικά

Κριστιάν Καρεμπέ: Ο προπάππους του ήταν έκθεμα σε ζωολογικό κήπο

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις θηριωδίες σε ζωολογικό κήπο της Γερμανίας.

Πρώτο θέμα στην επικαιρότητα του Αμβούργου είναι τις τελευταίες μέρες οι αισχρότητες, που γινόντουσαν τη δεκαετία του ’30 και το γεγονός ότι στον ζωολογικό κήπο της πόλης υπήρχαν εκτός από ζώα και άνθρωποι προς έκθεση στο κοινό.

Ένας από τους ανθρώπους, που το 1931 βρέθηκε φυλακισμένος στον ζωολογικό κήπο Χάγκενμπεκ ήταν ο Γουίλι Καρεμπέ. Ο δισέγγονός του, Κρίστιαν, παγκόσμιος πρωταθλητής του 1998 και νυν αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καλεί τώρα τον ζωολογικό κήπο να αντιμετωπίσει το παρελθόν του.

Με πρόσχημα ότι θα ταξιδέψουν στο Παρίσι για να εκπροσωπήσουν την πατρίδα τους, ο Γουίλι Καρεμπέ και άλλα 30 άτομα (μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά), προερχόμενοι από γαλλικές αποικίες στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταφέρθηκαν τελικά στο Αμβούργο.

Εκεί, φυλακίστηκαν μέσα στον ζωολογικό κήπο και μάλιστα μπροστά στο κοινό έπρεπε να υπακούν αφού έγιναν προϊόντα έκθεσης ως κανίβαλοι. Κουνούσαν τα μπαστούνια τους, έδειχναν τα δόντια τους, έβγαζαν άγριες κραυγές.

Fu?baller Christian Karembeu: Tierpark Hagenbeck soll »Volkerschau« aufarbeiten https://t.co/M5mHC370Ny — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) October 28, 2021

Αυτή η έκθεση ανθρώπων με την επωνυμία “Τελευταίοι κανίβαλοι των νοτίων θαλασσών”, που τώρα σοκάρει, ήταν τότε θέαμα για διασκέδαση και μάλιστα προσκλήθηκε και στη μεγάλη γιορτή του Μονάχου, το Oktoberfest.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ έμαθε για αυτές τις ταπεινώσεις, που έπρεπε να υπομείνει ο προπάππος του μέσα από ένα μυθιστόρημα, που εκδόθηκε το 1998 με τίτλο “Cannibale” του συγγραφέα Didier Daeninckx, καθώς μέχρι τότε δε γνώριζε απολύτως τίποτα.

Στην πατρίδα του, τη Νέα Καληδονία σπάνια μιλούσαν γι’ αυτές τις ταπεινώσεις, που δέχθηκαν στην Ευρώπη. «Αυτή η τρομερή ντροπή ήταν ένα απόλυτο ταμπού στην οικογένειά μας», είπε αργότερα ο άλλοτε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Εθνική Γαλλίας.

Το στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τώρα ζητάει δικαίωση για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θέλει οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου να κάνουν ουσιαστικά μία αυτοκριτική και να αποκαλυφθούν όλες οι θηριωδίες της εποχής.

Πηγή: sportime.gr

