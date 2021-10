Οικονομία

Πρόωρη συνταξιοδότηση: οι προϋποθέσεις για σύνταξη πριν τα 62 έτη (βίντεο)

Τις προϋποθέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση ανέλυσε ο Γιώργος Κουτρουμάνης στον ΑΝΤ1.

Περισσότεροι από 120.000 παλαιοί ασφαλισμένοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62 τους χρόνια και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης.

Πρόκειται για ασφαλισμένους πριν το 1993 στο ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, και Ταμεία τραπεζών και για ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ) οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 ετη.

Ο πρώην υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" ανέπτυξε όλες τις προϋποθέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση.

