G20: κορονοϊός, οικονομία και κλίμα στο επίκεντρο

Πολλές διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Ρώμη, ενώ περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στην ιταλική πρωτεύουσα.

Θα συζητήσουν την αντιμετώπιση της covid-19, την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως το κλίμα: οι ηγέτες της G20, των 20 μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως που συναντώνται από σήμερα στη Ρώμη θα καταφέρουν να στείλουν ένα θετικό μήνυμα πριν την COP26;

«Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πρέπει να επιταχύνουμε το βήμα προς όλους τους κλιματικούς μας στόχους», επανέλαβε για μία ακόμη φορά χθες ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δεν σταματά να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον ενδεχόμενο «μιας κλιματικής καταστροφής», ενώ θεωρεί ότι οι χώρες της G20 φέρουν «ιδιαίτερη ευθύνη».

Οι χώρες της G20, στην οποία συμμετέχουν η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και εκλύουν περίπου το 80% του διοξειδίου του άνθρακα. «Έχουμε ακόμη τον χρόνο για να βάλουμε τα πράγματα στον σωστό δρόμο και αυτή η σύνοδος της G20 είναι μια ευκαιρία να το πράξουμε», υπογράμμισε ο Γκουτέρες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι είχε ζητήσει στις αρχές Οκτωβρίου «μια δέσμευση από τη G20 σχετικά με την ανάγκη να περιοριστεί η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου», τον πιο φιλόδοξο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού. «Δεν θα σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στη Ρώμη ούτε σε αυτή την COP», παραδέχθηκε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από το αεροπλάνο που τον μετέφερε στην ιταλική πρωτεύουσα. «Το περισσότερο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να καθυστερήσει η αύξηση της θερμοκρασίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ως ποιο σημείο οι ηγέτες των μεγαλύτερων οικονομικών παγκοσμίως είναι έτοιμοι να δεσμευθούν για να εγκαταλείψουν τον άνθρακα; Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι επέμεινε «στη δυνατότητα να εξέλθουμε από τον άνθρακα» στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος, όπως και ο ομόλογός του της Ρωσίας, θα συμμετάσχουν στη G20 μέσω βιντεοσύνδεσης. Το Πεκίνο φάνηκε να υποχωρεί λίγο όταν τον Σεπτέμβριο δεσμεύθηκε να σταματήσει να κατασκευάζει στο εξωτερικό εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα. Όμως η Κίνα, όπως και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, εξαρτάται πολύ από τον άνθρακα, που εκλύει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα, ιδίως στον τρέχον πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης.

Σίγουρη πρόοδος στα δημοσιονομικά

Οι ελλείψεις και τα προβλήματα που αυξάνονται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και απειλούν να εκτροχιάσουν τον ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να συζητηθούν στη Ρώμη αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και το χρέος των πιο φτωχών χωρών αλλά και οι προσπάθειες αντιμετώπισης της covid-19.

Ωστόσο μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται ότι θα σημειωθεί πρόοδος σε αυτή τη σύνοδο της G20 με τις περιορισμένες φιλοδοξίες είναι τα δημοσιονομικά. Αναμένεται να επικυρωθεί στο πιο υψηλό πολιτικό επίπεδο ο παγκόσμιος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής του 15% για τις πολυεθνικές από το 2023, ένα μέτρο που αναμένεται να αποφέρει 150 δισεκ. ευρώ επιπλέον.

Πολλές διαδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Ρώμη από συνδικάτα, την ακροαριστερά και το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στην ιταλική πρωτεύουσα, στον ουρανό της πόλης θα πετούν συνεχώς ελικόπτερα και drones, ενώ η συνοικία όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος έχει αποκλειστεί.

Η G20 θα αποτελέσει και μια ευκαιρία για τους ηγέτες να πραγματοποιήσουν πολλές διμερείς συναντήσεις, καθώς βρίσκονται για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα διεθνές γεγονός. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, όπως και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θέλουν να συμφωνήσουν στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

