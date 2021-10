Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: φόβοι για 5000 κρούσματα τον Νοέμβριο (βίντεο)

Υπέρ της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό με τη μέθοδο πόρτα - πόρτα η Αθηνά Λινού. "Κανείς δεν κάνει το καθήκον του" λέει ο Δ. Χλωρός.

Προβληματισμό προκαλεί στους λοιμωξιολόγους η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, που τις τελευταίες ημέρες ξεπερνούν τα 3.500. Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται ραγδαία.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 30 ανεμβολίαστοι πολίτες, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, σύμφωνα με τον Διευθυντή της κλινικής Covid του νοσοκομείου, Δ. Χλωρό.

"Τίποτα, όσο δραματικό κι αν είναι, δεν μας οδηγεί σε μια αναθεώρηση των απόψεων και των στάσεων για τη ζωή και τον τρόπο που ζούμε. Κανείς από πλευρά του δεν κάνει το καθήκον του, ούτε οι ανεμβολίαστοι, ούτε οι εμβολιασμένοι, ούτε το κράτος" πρόσθεσε ο κ. Χλωρός μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι".

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι μια ασθενής 43 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, κατέληξε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ ένας 20χρονος ανεμβολίαστος έχασε επίσης τη ζωή του ενώ δεν αντιμετώπιζε άλλα προβλήματα.

Υπέρ της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό πόρτα - πόρτα τάσσεται ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. "Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους: δεν χρειάζεται να φοβηθούμε όταν φθάσουμε τα 10.000 κρούσματα ημερισίως. Αν φθάσουμε εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα εμβολιαστούμε" είπε και έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου για άνοδο των κρουσμάτων ακόμα και στα 5.000 την ημέρα.

Σύμφωνη με την ενημέρωση για τον εμβολιασμό με τη μέθοδο πόρτα - πόρτα δηλώνη και η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, τονίζοντας ότι αυτή η εκστρατεία πρέπει να επικεντρωθεί σε ομάδες που δεν έχουν προσεγγίσει, όπως οι Ρομά.

