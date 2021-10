Πολιτική

Κρήτη: Συνεκπαίδευση της φρεγάτας “Θεμιστοκλής” με το αντιτορπιλικό “USS Porter”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεκπαίδευση passex (Passing Exercise) της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» του Πολεμικού Ναυτικού και του αντιτορπιλικού «USS Porter» του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης, εκτελέστηκαν αντικείμενα αντιαεροπορικού πολέμου με συμμετοχή αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας και F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τα οποία έχουν μετασταθμεύσει στην 110 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Λάρισας, στο πλαίσιο της συμμετοχή τους στην άσκηση «Castle Forge».

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: στη Μεσαρά η κηδεία της 48χρονης

Σιέρα Λεόνε: Επιδημία ιλαράς κηρύχθηκε στον βορρά