Σχολεία - Κορονοϊός: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών

Προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη αναγκών στα σχολεία λόγω κορονοϊού Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.

Τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών στα σχολεία για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν λόγω κορονοϊού προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδηγών. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται, προς συζήτηση και ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν.4821/2021, που αναφέρονται στις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 και συγκεκριμένα:

α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας και με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και μόνο κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, και στην περίπτωση που:

-μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

-μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό είναι συναφείς με αυτόν.

Η παροχή του εν λόγω έργου από το προαναφερόμενο προσωπικό γίνεται είτε διά ζώσης είτε εξ' αποστάσεως με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση μη υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού του προς πρόσληψη κατά τα ανωτέρω προσωπικού.

β. Με κ.υ.α., καθορίζεται ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών, ενώ η κατανομή αυτού ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης πραγματοποιείται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

γ. Εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται επίσης τα εξής:

-Εξαιρούνται οι εξετάσεις, για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, από την αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) σχετικά με την κατά αποκλειστικότητα λήψη απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11 ν.4823/2021).

-Καθορίζεται η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αποκλειστικά για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2021-2022.

-Παρατείνεται, από τη λήξη τους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, η ισχύς των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο τριακοστό έκτο, παρ. 1-3, της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020), οι οποίες αφορούν:

στη δυνατότητα λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου, έως την 31η.12.2021 (λήγει την 31η.10.2021), για:

i) την ομαλή και ασφαλή λειτουργία καθώς και για τη διενέργεια των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών όλων των εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, καθώς και εν γένει όλων των εποπτευόμενων από ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δομών, φορέων και υπηρεσιών και

ii) τη διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων και αξιολογήσεων (προαγωγικών, απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων κ.λπ.), στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, στη λήψη, επίσης, κάθε αναγκαίου μέτρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α' και β' κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

-Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους (30.9.2021) έως την 31η.12.2021, των συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν συναφθεί κατά παρέκκλιση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στο πλαίσιο προστασίας από τον κίνδυνο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού (άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020).

