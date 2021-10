Κοινωνία

Καμίνια: Ρατσιστική επίθεση σε μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια επίθεση από νεαρούς κατήγγειλαν Πακιστανοί στα Καμίνια.

Ομάδα δεκαπέντε ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις μετανάστες από το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Σωτήρας, στην οδό Θηβών.

Αρχικά τους πλησίασαν στην πλατεία και έπειτα χτύπησαν τον ένα εκ των τριών στο κεφάλι με μπουκάλι.

Το θύμα λιποθύμησε και αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο με την βοήθεια γειτόνων.

Οι δυο άλλοι μετανάστες που βρίσκονταν εκεί φοβήθηκαν όταν είδαν τους δράστες να κρατάνε μαχαίρια και έτρεξαν να μπουν στο σπίτι τους. Οι δράστες τους καταδίωξαν και εισέβαλαν στο σπίτι σπάζοντας την πόρτα και κυνηγώντας τους. Κατέφυγαν στην ταράτσα για αρκετή ώρα, έτσι δεν τους εντόπισαν.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκβίαζαν με βίντεο τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: στη Μεσαρά η κηδεία της 48χρονης