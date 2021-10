Κοινωνία

Δικηγορικοί Σύλλογοι: “Καμπανάκι” για γυναικοκτονίες και ενδοοικογενειακή βία

Συνεδρίασε εκτάκτως η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Τι αποφάσισε.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις στη χώρα μας, που εκφεύγουν το επίπεδο της συνήθους εγκληματικότητας.

Μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν δολοφονηθεί 13 γυναίκες, ενώ έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης.

Η συντεταγμένη Πολιτεία οφείλει αφενός μεν να εφαρμόσει τα υφιστάμενα μέτρα και αφετέρου να λάβει νέα τόσο στην κατεύθυνση της πρόληψης όσο και της λυσιτελούς αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Και βέβαια, οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Κάθε καθυστέρηση, διαιωνίζει και επιτείνει το πρόβλημα.

Στα πλαίσια αυτά, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει άμεσα Επιτροπή από ειδικούς νομικούς επιστήμονες ώστε στο συντομότερο δυνατό διάστημα να υποβάλει τις προτάσεις της και να συνδράμει την Πολιτεία για την επίλυση του προβλήματος αυτού».

