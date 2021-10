Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Απόλλωνας: Ο “Δικέφαλος” δυσκολεύτηκε μόνο για ένα ημίχρονο

Καταιγιστικός στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ έδιωξε γρήγορα τα σύννεφα… που είχαν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από την Τούμπα

Σε... δρόμο επιτυχίας στο πρωτάθλημα, μετά από τα τελευταία «στραβοπατήματά του» (σ.σ. εντός έδρας ισοπαλία με τον Βόλο, εκτός έδρας ήττα από Ολυμπιακό), επέστρεψε απόψε ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος», για την 8η αγωνιστική της Super League, επικράτησε, στην Τούμπα, επί του Απόλλων Σμύρνης με 4-1 και κατέκτησε την 5η νίκη του στη σεζόν.

Ο Στέφαν Σβαμπ άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς, στο 5’, με πέναλτι, με τους Κάρολ Σφιντέρσκι (66’), Γιάννη Μιχαηλίδη (72’), Ντόουγκλας Αουγκούστο (94’) να χρίζονται, επίσης, σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Παμλίδης, στο ενδιάμεσο (14’), ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους.

Αναγκαστική ήταν στο 61’ η αλλαγή του Χρήστου Λισγάρα, λόγω τραυματισμού στα πλευρά. Ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί, με ασθενοφόρο, σε νοσοκομείο, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε από νωρίς με προβάδισμα υπέρ του, χάρις στο πέναλτι που κέρδισε, μετά από ανατροπή του, στο 3’ ο Μπίσεσβαρ. Δύο λεπτά αργότερα, από τα έντεκα βήματα, ο Σβαμπ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.

Στο 14’ το ματς ισορρόπησε, καθώς ο Παμλίδης, με κεφαλιά, παρά την πίεση του Τέιλορ, κατάφερε να νικήσει τον Πασχαλάκη και να «γράψει» το 1-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο «Δικέφαλος» βρέθηκε σε θέση βολής, με το απευθείας φάουλ που εκτέλεσε ο Μπίσεσβαρ, ο Κότσαρης, όμως, έδιωξε με γροθιές. Στο 25’ ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του μετά από σουτ του Αουγκούστο.

Στο 54’ οι «ασπρόμαυροι» πανηγύρισαν γκολ που πέτυχε, με κοντινή προβολή, ο Ελ Καντουρί. Φάση που δε μέτρησε, ωστόσο, καθώς με τη χρήση του Var, μερικά λεπτά αργότερα, ο διαιτητής Κουτσιαύτης ακύρωσε το τέρμα ως οφσάιντ.

Ο Ελ Καντουρί παρέμεινε αγωνιστικά... ανήσυχος και στο 66’ «σέρβιρε» στον Σφιντέρσκι, ο οποίος, με σουτ στην κίνηση, έδωσε ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Στο 72’ ο Μιχαηλίδης , με κεφαλιά, έκανε το 3-1 και το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε στις καθυστερήσεις ο Αουγκούστο, μετατρέποντας σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Ακπομ.

Κίτρινες: Ελ Καντουρί/Τσιλούλης, Φατιόν, Μπαξεβανίδης

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια (73’ Ροντρίγκο), Σβαμπ (73’ Κούρτιτς), Ελ Καντουρί (77’ Μουργκ), Α. Ζίβκοβτς, Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ (84’ Κωνσταντέλιας), Σφιντέρσκι (77’ Ακπομ).

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Μπαξεβανίδης, Τουτουαρίμα, Ντομίνγκες, Λισγάρας (λ. τρ. 61’ Ντεντάκης), Φατιόν, Κάστρο, Παμλίδης (76’ Λα Πάρα), Μαρτίνες (63’ Ματέι), Τσιλούλης (85’ Σαχλί), Ιωαννίδης (85’ Ντάουντα).

