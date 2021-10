Life

Αϊβάζης: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο - Η κατάσταση της υγείας του

Παραμένει στο νοσοκομείο με κορονοϊό ο ηθοποιός. Τι αναφέρει σε νέα του ανάρτηση.

Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» βρίσκεται για 7η ημέρα ο Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος νοσεί από κορονοϊό.

Πριν από μερικά 24ωρα αναβλήθηκε και η πρεμιέρα της παράστασης «Τζόρνταν» όπου πρωταγωνιστεί η Μαρία Κορινθίου και σκηνοθετεί ο Γιάννης Αϊβάζης.

Όπως έκανε γνωστό η Μαρία Κορινθίου, ο σύζυγος της περνά μια ήπιας μορφής πνευμονία, ενώ κάποιες στιγμές χρειάζεται οξυγόνο για να αναπνέει καλύτερα.

