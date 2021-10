Κόσμος

Αφγανιστάν: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του μυστηριώδους “ανώτατου ηγέτη” των Ταλιμπάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μουλάς Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ποτέ από το 2016, συμμετείχε σε τελετή στην Κανταχάρ.

Ο μυστηριώδης «ανώτατος ηγέτης» των Ταλιμπάν, ο μουλάς Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ποτέ από το 2016 όταν ανέλαβε το αξίωμα, συμμετείχε χθες Σάββατο το βράδυ σε τελετή στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο διοικητής των πιστών, ο σεΐχης Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα, έκανε μια εμφάνιση στη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης στη διάσημη μαντράσα (σ.σ. ισλαμικό σχολείο) Χακιμίγια και μίλησε για δέκα λεπτά με τους θαρραλέους στρατιώτες και μαθητές», ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο. Σε αυτή την ηχογράφηση ακούγεται ξεκάθαρα ο μουλάς να ψέλνει προσευχές και ευλογίες.

Σύμφωνα με τοπική πηγή, ο μουλάς Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα έφτασε σε αυτό το κορανικό σχολείο της Κανταχάρ με ένα κομβόι δύο αυτοκινήτων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν επιτράπηκε στους παριστάμενους να τραβήξουν φωτογραφίες. Έπειτα από μια μακρά σιωπή για το μέρος όπου βρίσκεται ο Αχουντζάντα, οι Ταλιμπάν είχαν ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι ζει «από την αρχή» στην Κανταχάρ και ότι «σύντομα θα εμφανιστεί δημοσίως».

Μέχρι το 2016 που διαδέχθηκε τον Άχταρ Μάνσουρ, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού drone στο Πακιστάν, ο Αχουντζάντα ήταν σχετικά άγνωστος, καθώς ασχολούταν κυρίως με νομικά και θρησκευτικά ζητήματα και όχι με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. Όταν ανέλαβε την εξουσία, ο μουλάς Αχουντζάντα κέρδισε γρήγορα την πίστη του Αιγύπτιου Αϊμάν Αλ Ζαουαχίρι, επικεφαλής της αλ Κάιντα, ο οποίος τον χαρακτήρισε «εμίρη των πιστών», ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία τους στους σουνιτικούς και τζιχαντιστικούς κύκλους.

Ως «ανώτατος ηγέτης» ο Αχουντζάντα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ενότητας των Ταλιμπάν, μια δύσκολη αποστολή καθώς υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαμάχες στο ισλαμιστικό κίνημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέρκελ: αισθάνθηκα ανακούφιση με την “απόλυσή” μου

Άλεκ Μπάλντουιν: “παγώνουν” τα γυρίσματα της ταινίας Rust

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη