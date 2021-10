Κοινωνία

Στην Κω οι μετανάστες που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κρήτης

Η παραμονή στο ΚΥΤ της Κω θα είναι προσωρινή, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερη περίπτωση.

Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η μεταφορά 375 πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοίο με τουρκική σημαία που έπλεε επί μέρες σε διεθνή ύδατα, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Κω.

Νωρίτερα, μια επιβαίνουσα αποβιβάστηκε στην Κάρπαθο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες λόγω αδιαθεσίας. Παράλληλα, έξι επιβαίνοντες έχουν κρατηθεί για ανάκριση.

Στο ΚΥΤ Κω, έχουν ήδη τοποθετηθεί σε οικίσκους και προχωρά η διαδικασία καταγραφής βουλήσεως ασύλου και μετά θα παραμείνουν σε καραντίνα για ένα χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι η παραμονή στο ΚΥΤ της Κω θα είναι προσωρινή, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερη περίπτωση.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: “Η Ελλάδα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι και προστατεύει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα και παρέχει προστασία, τη στιγμή που άλλοι αδιαφορούν για τις υποχρεώσεις τους. Θερμά συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΚΥΤ που εργάστηκε άοκνα κατά τη διάρκεια της νύχτας”.





