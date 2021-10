Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Αγουέρο: πρόβλημα στην καρδιά για τον Αργεντινό επιθετικό

Αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλαβές, όταν αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Μπαρτσελόνα και ο Σέρχιο Αγουέρο ανησύχησαν έντονα το Σάββατο (30/10) κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλαβές.

Ο Αργεντινός επιθετικός μετά από άλμα με τον Λαγκουάρντια ένιωσε άσχημα κι αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του. Είχε ενοχλήσεις στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει ακόμη και θα συνεχίσει για τουλάχιστον μια-δυο μέρες ακόμη προκειμένου να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και για να υποβληθεί σε μία ολοκληρωμένη καρδιολογική μελέτη.

Κανείς στην Μπαρτσελόνα δεν θέλει να ρισκάρει και ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός θα παραμείνει κλινήρης έως ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις που θα κάνει για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο παράγοντας που του προκάλεσε τις ενοχλήσεις στο στήθος.

Γεγονός που δεν είναι συνηθισμένο και ο ποδοσφαιριστής δεν θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μέχρι να βεβαιωθεί ότι θα είναι απολύτως υγιής. Ο καταλανικός σύλλογος θα εκδώσει ανακοίνωση όταν έχει όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα χέρια του και υπάρχει συγκεκριμένη διάγνωση.

Η εφημερίδα της Καταλωνίας, «Sport», ανέφερε την Κυριακή ότι οι πρώτες εξετάσεις του «Κουν» έδειξαν καρδιακή αρρυθμία κι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το πρόβλημά του, δηλαδή, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό της Μπαρτσελόνα, αλλά νωρίτερα.

Ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι αγωνίστηκε σε 5 ματς της τρέχουσας περιόδου και σημείωσε ένα γκολ, αυτό στην εντός έδρας ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης (1-2). Ξεκίνησε τη σεζόν τραυματίας, με ενοχλήσεις στη γάμπα του δεξιού του ποδιού.

