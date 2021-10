Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε περαιτέρω το Σάββατο η “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια, ενώ ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.727 νέα κρούσματα.

Σε ότι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, 537 εντοπίστηκαν στην Αττική και 447 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός ο αριθμός των κροσμάτων και σήμερα σε Λάρισα (226) και Μαγνησία (110).

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

