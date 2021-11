Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Γιατί θα αλλάξει το “σκηνικό” μέσα στην εβδομάδα. Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο και τι.

«Είναι μια καλή ημέρα σήμερα, ας την χαρούμε, διότι αύριο θα σας λέω άλλα», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν αρχίζει να λέει τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Δευτέρα, ενώ επεσήμανε προς όλους ότι «την υγεία μας τον Νοέμβριο πρέπει να την προσέξουμε».

Όπως είπε για την Δευτέρα η αστρολόγος, «είναι μια πολύ ωραία ημέρα, διότι ο Ερμής κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Δία και έτσι ευνοείται ότι έχει σχέση με τα παιδιά και με την επικοινωνία. Επειδή οι επόμενες ημέρες θα ειναι ημέρες πίεσεις, σήμερα ειναι μια πολύ καλή ημέρα για να επιλυθούν διαφορές ανάμεσα στα ζευγάρια και γενικώς».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «το μεσημέρι η Σελήνη είναι στην Παρθένο, απέναντι από τον Ποσειδώνα και πρέπει να προσέξουμε λίγο για λαθεμένες επιλογές και λαθεμένες συναντήσεις ή ακόμη και να μην μας “πάρουν το πορτοφόλι”».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

