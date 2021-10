Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (εικόνες)

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, “Ήλιος”.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς, «Ήλιος», που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 36

Κάθε ώρα που περνάει η αγωνία για την εξαφάνιση του Δημήτρη μεγαλώνει. Η Αλίκη είναι απελπισμένη αφού δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Δημήτρης μπορεί να είναι ζωντανός. Εκείνος βρίσκεται στο ερημικό σπίτι της Νάντιας, όπου δέχεται τη φροντίδα της χωρίς να μπορεί να υποψιαστεί τις αληθινές της προθέσεις. Η Αθηνά ανακαλύπτει ότι ο Δημήτρης ήξερε τη γυναίκα στην οποία ανήκει το περίφημο DNA που βρέθηκε πάνω στον Βολίδη. Η Λήδα καταλαβαίνει ότι κάποιος παρακολουθεί το σπίτι της και το λέει στον Νικήτα… Ο Χρήστος με την Δάφνη και την Σοφία στήνουν ένα σχέδιο για να πάρουν επιτέλους στα χέρια τους το μωρό τους. Κλείνουν ένα ραντεβού και πηγαίνουν στην επικίνδυνη αυτή συνάντηση. Η τύχη, όμως, δεν είναι με το μέρος τους…

ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 37

Η Δάφνη έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι για να σώσει το γιο της θα θυσιάσει την ελευθερία της. Ο Νικήτας κάνει πρόταση γάμου στη Λήδα. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη Νάντια. Η Αλίκη φοβάται πως η Αθηνά είναι ένα βήμα πριν ανακαλύψει την αλήθεια που έκρυβε ο Δημήτρης. Ο Άρης, η Εύα και ο Πέτρος έχουν μπει και αυτοί στο στόχαστρο και κάποιος παρακολουθεί κρυφά κάθε τους κίνηση. Ο Ιάσωνας δεν έχει βρει ακόμα τον πωλητή που θα του έδινε το άλλοθι και καταρρέει αφού συνειδητοποιεί πως η φυλακή είναι μονόδρομος. Ο Στέφανος υποψιάζεται πως ο Δημήτρης κάλυπτε την Αλίκη για το φόνο του Βολίδη και το λέει στην Αθηνά, η οποία δεν δείχνει να συμφωνεί μαζί του. Ταράζεται, όμως, όταν βρίσκει στο σπίτι της Αλίκης ένα στοιχείο που την τοποθετεί στο σκάφος από το οποίο εξαφανίστηκε ο Δημήτρης…

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 38

Ο Δημήτρης προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει, ενώ η Νάντια του λέει πως θέλει να τον προστατέψει από κάποιους που τον κυνηγούν. Η Αθηνά ζητάει δείγμα DNA από την Αλίκη για την υπόθεση Βολίδη. Η Δάφνη και ο Χρήστος εντοπίζουν τη συμμορία που έχει αρπάξει το μωρό τους και η Δάφνη θα κάνει μία κίνηση αυτοθυσίας για να το προστατέψει. Η Αλίκη προετοιμάζει τα παιδιά της ψυχολογικά, καθώς βλέπει πως η σύλληψή της για τον φόνο του Βολίδη είναι πια θέμα ωρών... Μία νέα κατηγορία εναντίον της, όμως, έρχεται να ανατρέψει τα πάντα…

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Ο Δημήτρης, απομονωμένος, προσπαθεί να εγκλιματιστεί στο περιβάλλον της Νάντιας, ενώ αγωνιά να ξαναβρεί τη μνήμη του. Θέλει να μάθει για την Νάντια, όμως εκείνη αποφεύγει να του μιλήσει για τον εαυτό της. Η Δάφνη είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αυτοθυσία της για να πάρει πίσω το μωρό της… Η Αλίκη δεν μπορεί να δεχτεί ότι την κατηγορούν και για την εξαφάνιση του Δημήτρη και έρχεται σε κόντρα με την Αθηνά, η οποία μαθαίνει απ’ τον Μιχάλη για την περίφημη φωτογραφία από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ο Νικήτας δέχεται πια ευθέως τις απειλές του Φάνη για τη ζωή του, ενώ ο Ιάσωνας βλέπει ξαφνικά μπροστά του τον άνθρωπο που ψάχνει για το άλλοθί του…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 40

Η Αλίκη αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους χάρη στην επέμβαση της Αθηνάς και προσπαθεί να μάθει ποιος της έχει στήσει παγίδα. Ο ίδιος άνθρωπος θεωρεί ότι θα τη φέρει κοντά και στον Δημήτρη, για τον οποίο είναι σίγουρη ότι είναι ακόμη ζωντανός… Μια νέα απειλή και μια επίθεση κάνουν τη Λήδα και τον Νικήτα να σκέφτονται να φύγουν από την Καβάλα, ενώ η Λήδα αποκαλύπτει στην Αλίκη πως γνωρίζει το ψέμα της. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης και η Νάντια βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν θανάσιμο κίνδυνο. Η Δάφνη βγαίνει από το νοσοκομείο, αλλά μια απρόβλεπτη ενέργεια του Χρήστου, την κάνει να τα χάσει…

#Hlios

